Warner lanzó el tráiler final de Joker: Folie à Deux, la esperada secuela del Guasón

A lo largo del teaser, se observaron múltiples escenas de Arthur Fleck siendo trasladado a diferentes lugares: un manicomio, un estudio de televisión y un juzgado, este último para responder por todas sus faltas a la ley. De igual manera, el desastre no tarda en llegar y ya se sabe que quedará en libertad, posiblemente de forma ilegal.

Arthur Fleck Joker Joaquin Phoenix Arthur decide mostrarse como el Joker a lo largo de la película. Warner Bros. Pictures

En todos estos lugares, Harley Quinn realiza múltiples apariciones y dejan en claro desde el primer momento que tendrá un papel muy importante junto al protagonista principal. Por eso, es más que factible que Lady Gaga haya llegado para quedarse y tener un rol preponderante en este universo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/WBPictures_Ar/status/1815733608503476311&partner=&hide_thread=false Cuando sonreís, el mundo entero sonríe contigo. Guasón 2: Folie À Deux. 3 de octubre solo en cines y en IMAX.#Guason #GuasonPelicula #Joker #JokerPelicula #FilmadaParaIMAX pic.twitter.com/98XUkr1Ejc — Warner Bros Pictures Argentina (@WBPictures_Ar) July 23, 2024

Vale recordar que Lady Gaga será apenas la segunda actriz en darle vida al personaje Harley Quinn, heredando el papel que estaba en manos de Margot Robbie hasta el momento. Suicide Squad de 2016; Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) de 2020; y The Suicide Squad de 2021 fueron sus apariciones.

Esto es posible ya que tanto esta versión del Joker como el Batman de Robert Pattinson son películas independientes, es decir que sus historias no importan en el Universo Extendido de DC. Allí es donde conviven Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad, Wonder Woman (2017), Aquaman (2018) y muchas más.

La historia del Joker argentino y la foto que se hizo viral

El hombre que se hizo viral por vestirse de Joker en el último paro general y la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), Darío Daniel Sirvent, explicó el motivo por el cual emuló al famoso personaje en la movilización.