La historia del Joker argentino y la foto que se hizo viral

En diálogo con La Voz de la Calle , por C5N , Sirvent recordó cuando comenzó a vestirse de Joker: "Cuando vi la película del Joker dije 'esto va a ser viral'. Me hice viral en 2019 cuando fui a votar. Tengo 46 años y desde los 18 trabajo en los medios, como camarógrafo. En la época de Macri me echaron de un trabajo. Cuando me hice viral en 2019 en las elecciones funcionó, conseguí trabajo. Cada color de pintura me sale $22.000".

En tanto, indicó la razón por la cual formó parte de la marcha al Congreso. "No voy siempre a las marchas, fui un par de veces. Ahora fui por la indignación por lo que pasa en el país. También estuve trabajando como notero ahí. Vi indignación, familias, abuelos, criaturas, llantos y mucha unión en toda la gente. Fueron muchas sensaciones. No podría haber ido de Spiderman ni de Batman porque no va conmigo", expresó.

En tal sentido, manifestó su rechazo hacia la situación general del país: "Mi ideología es estar a favor de la gente, padezco lo que están padeciendo todos y estoy disconforme con lo que está pasando. Quiero estar trabajando de lo que me gusta, que es la televisión, pero hay un trampolín para todo. Lucho por mis convicciones y sé que voy a tener éxito el día de mañana. Nos tenemos que hacer oír, si nos callan nos pasan por encima".

El fotógrafo del Joker argentino en la marcha: "Se nota que la cosa no está bien"

Por su parte, el fotógrafo que captó el momento viral del Jóker argentino en el paro general y la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), José Luis Tulumaris, detalló sus sensaciones: "A pesar del momento, se notaba alegría por la movilización. Había mucha gente grande, jubilados con carteles. Se nota que la cosa no está bien y fuimos a manifestarnos como el derecho que tenemos los trabajadores".

En este marco, en diálogo con La Voz de la Calle, por C5N, rememoró cuando fotografió a Darío Sirvent. "Fui por mi idea política pero siempre voy con mi cámara. De repente vi a alguien que venía corriendo al costado de los policías, provocándolos. Dije 'esta es la foto, la historia se cuenta sola'", recordó.

Por último, indicó cuál es su profesión y la pasión por la fotografía: "Soy empleado en una multinacional y la fotografía para mí es un cable a tierra. Decidí dedicarme a lo que verdaderamente me gusta, que es la fotografía. Hice cursos de todo tipo. Busco perfeccionarme. Los trabajos que hago no los cobro, sino porque me gustan".