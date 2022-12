Wanda Nara y su padre: las fotos del emotivo reencuentro y reconciliación

Tras años de peleas y polémicas , la empresaria Wanda Nara compartió imágenes del reencuentro con su padre Andrés y la llenaron de comentarios positivos. Allí, se los ve muy felices y emocionados por la situación , ya que el propio abuelo de los 5 chicos había revelado que no conocía a las hijas de Mauro Icardi .

Wanda Nara, sus hijos y Andrés Nara Así fue el reencuentro entre Wanda y sus hijos con Andrés Nara. Instagram

Vinculado a esto último, Andrés Nara también se fotografió junto a su hija Zaira y su nieta Malaika Von Plessen, por lo que toda la familia estuvo reunida con motivo del cumpleaños de Wanda. De esta manera, el padre de las mediáticas pudo estar con sus 6 nietos y parece que han dejado atrás las peleas familiares.

Zaira Nara Andrés Nara reencuentro Así fue el reencuentro entre Zaira y Andrés Nara. Instagram

Hace ya bastante tiempo y en diálogo con Intrusos, Andrés Nara había revelado: "Me voy acostumbrando a no conocer a mis nietas". Esta frase fue la que estuvo en cabeza de todos los que comentaron las publicaciones del progenitor de Wanda y Zaira, ya que muchos usuarios escribieron "Que lindo verlos juntos", "Cuantos años esperando estas fotos" y "Me puso tan feliz", entre los más destacados.