Wanda Nara volvió a referirse a su salud en medio de la incertidumbre

Wanda Nara salud historia Instagram Instagram (@wanda_nara)

Luego, en una nueva publicación a otra pregunta, agregó: "La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de que están hablando de la vida de otro". También confirmó que su próximo destino será Estambul y desmintió que su viaje sea para someterse a un tratamiento. "No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro (Icardi)", aclaró.

Wanda Nara publicación Instagram Instagram (@wanda_nara)

Wanda Nara descartó tratamiento país Instagram (@wanda_nara)

Por otro lado, también le preguntaron si cuenta con nuevos proyectos en la Argentina, a lo que respondió que sí, por lo que de esta manera, se generó expectativa para conocer detalles sobre las próximas actividades de la modelo y hermana de Zaira Nara.

Wanda Nara proyectos Argentina Instagram (@wanda_nara)