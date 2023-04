Wanda Nara reveló la insólita razón por la que no puede probar los platos de MasterChef 2023

¿Wanda Nara no tiene permitido probar la comida de los participantes?

La conductora Wanda Nara reveló la razón por la que no puede probar los diferentes platos de comida de los participantes de MasterChef 2023 y sorprendió a todos con su respuesta.

A través de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, Wanda Nara eligió una en la que le consultaron la razón por la que no prueba los platos y tuvo una respuesta muy particular. "Me engañan con turrones detrás de cámaras", escribió junto a una fotografía con Damián Betular.