Picante cruce en MasterChef 2023: Wanda Nara se peleó con Germán Martitegui

Después de la explicación, Wanda Nara ingresó al mercado acompañando a la participante Silvana junto a uno de los jurados, el chef Germán Martitegui.

El jurado, ayudó a Silvana a elegir los ingredientes para cocinar su plato de la noche y le brindó ideas para que tenga muy buen sabor. En medio de la conversación, Wanda Nara aprovechó para emitir su opinión y seleccionar algún que otro elemento para añadir en la canasta.

Ante esta actitud, Martitegui le advirtió tajante que lo que seleccionó no era adecuado, mientras la conductora le respondió picante: “¿Te quedaste con ganas, Germán?”.

MasterChef 2023: Germán Martitegui hizo llorar a una participante y despreció su plato

En una nueva noche de MasterChef 2023, los jurados se ponen cada vez más exigentes con los concursantes. La que tuvo una prueba para el olvido fue Delfina, quien no convenció para nada con su propuesta, al punto que desató la furia de Germán Martitegui.

Los participantes tuvieron una hora para presentar su plato y la joven intentó sorprender con unas empanadas fritas con salsa bechamel. “Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada", lanzó visiblemente enojado.

“Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá”, agregó Martitegui.

Su comida también recogió la crítica de Donato de Santis: "Es muy poco, no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso".

Delfina Gayoso no pudo soportar el mal momento y quebró en llanto ante los talentosos chefs. Tras recibir un sentido abrazo de consuelo por parte de la conductora Wanda Nara, se sinceró y comentó: “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.