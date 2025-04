Wanda Nara le puso una perimetral a Mauro Icardi: ¿qué pasará con sus hijas?

En caso de que la medida avance, se establecería un límite de contacto físico entre las partes por el que no podrá acercarse a 100 metros de la mediática ni a 500 de sus domicilios. Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el periodista Mauro Szeta, el jugador del Galatasaray "podrá seguir viendo a sus hijas" Isabella y Francesca.

Mauro Icardi se ausentó a la audiencia de conciliación con Wanda Nara

Luego del escándalo en el edificio Chateau Libertador de hace unas semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi debían verse las caras este martes en la Fiscalía por una fecha de mediación en la denuncia penal que realizó la mediática contra su expareja.

La audiencia estaba fijada para las 9 de la mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Beruti 3345, donde Wanda se presentó puntualmente acompañada por Payarola.

Sin embargo, Icardi no asistió ya que, según indicaron desde su entorno, su presencia no era obligatoria según el decreto judicial y quiso evitar cruzarse con su ex. "No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue", comentó Lara Piro, abogada del futbolista.

Por otra parte, hizo énfasis en el estado anímico de su representado: "Está desesperado por reencontrarse con ellas (por sus hijas). Hace más de 3 meses que no las ve ni habla con ellas".