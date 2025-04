Revelaron el polémico motivo por el que renunciaron los abogados de Wanda Nara: "Nosotros no trabajamos por..."

Así lo indicó Yanina Latorre a través de las redes sociales cuando compartió la notificación de Posse de Leonardis, estudio que junto a Nicolás Payarola se encargaban de la defensa de la empresaria en el juicio con su expareja.

"El Estudio POSSE DE LEONARDIS & ASOCIADOS ha tomado la decisión de apartarse de la causa por diferencias en los criterios de la representación con el Dr. Payarola quedando al frente de la causa exclusivamente el estudio del mismo", informaron en un comunicado en el que también agradecieron a la mediática por "la confianza depositada en el estudio y le deseamos mucha suerte".

Comunicado de los abogados de Wanda Nara

Sin embargo, este miércoles se revelaron los verdaderos motivos del alejamiento de las abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, pertenecientes a dicho bufet.

"Hubo falta de criterio profesional. Nosotros siempre trabajamos cuidando a las menores pero eso no está sucediendo ahora. Cuando se pide la revinculación, se fijan horarios y momentos específicamente, ella no los cumple", apuntaron en comunicación con Evelyn Von Brocke, quien compartió la información en Mujeres Argentinas.

Además, denunciaron que "hicimos todo con buena fe pero del otro lado, abusaron de la situación. Trabajamos mucho por más de 2 meses para ayudarla a ella y a las menores, pero se burlaron de nuestro trabajo".

Por último también contaron un detalle importante que deja muy mal parada a la empresaria: no recibieron aún el pago por su trabajo. "Nosotros no trabajamos por canje y no se nos pagó", le indicaron a la periodista.

Estudio Posse de Leonardis & Asociados

TN Show se comunicó con Nicolás Payarola

“Tengo reuniones pendientes con las abogadas y prefiero manejarlo con ellas. Son personas que aprecio mucho”, sintetizó en una breve comunicación por WhatsApp con este medio.