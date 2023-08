Wanda Nara habló por primera vez explosivos audios de su madre sobre Mauro Icardi

Pero una de las frases que utilizó la madre de la empresaria fue: “No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”. “Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?”, le consultaron y ella contestó en broma con el fin de aflojar los rumores.

“Sí, solo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida. Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”, escribió en una historia de Instagram con una foto con Mauro atrás. Fiel a su estilo, decidió desmentirlo de manera irónica.

Wanda Nara tomó una drástica determinación con su padre por hablar sobre su salud

La salud de Wanda Nara fue noticia en las últimas semanas y, su padre, Andrés Nara salió a hablar a los medios de comunicación sobre cómo avanzaba sin tener información. Esto enojó a la empresaria y tomó una determinante determinación con él y su pareja.

En base a eso y al enojo que tuvo Wanda, la conductora de MasterChef decidió ponerle fin a las especulaciones en los medios sobre su salud. Palacios aseguró que Alicia Barbasola “no se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira (de la salud de Wanda). Creo que con eso no se juega".