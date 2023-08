Mamá de Wanda

“Es toda una violencia que él le hace a ella…no podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar, y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal, y perdió el pasaje, porque el tipo le escondió el pasaporte”, contó Nora en el explosivo audio.

Y agrega: Él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice: ‘Vení, que no hay problema. Me traes los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo, y vos, cuando tenés que trabajar, te vas sin ningún problema’. No la va dejar venir, ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”.

Luego da un pronóstico fulminante sobre ambos: “Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separados, ir a un psicólogo, psiquiatra, necesitan todo eso, es la verdad, Andrés”.

Wanda Nara tomó una drástica determinación con su padre por hablar sobre su salud

La salud de Wanda Nara fue noticia en las últimas semanas y, su padre, Andrés Nara salió a hablar a los medios de comunicación sobre cómo avanzaba sin tener información. Esto enojó a la empresaria y tomó una determinante determinación con él y su pareja.

Andrés Nara y su esposa, Wanda Nara y Mauro Icardi

Fue Kennys Palacios quien se lo confirmó a LAM y también contó que a él le había molestado que hablen de él. Reveló que la pareja de Andrés lo amenaza con un chat en el cual el peluquero admite que algo en particular es mentira.

En base a eso y al enojo que tuvo Wanda, la conductora de MasterChef decidió ponerle fin a las especulaciones en los medios sobre su salud. Palacios aseguró que Alicia Barbasola “no se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira (de la salud de Wanda). Creo que con eso no se juega".