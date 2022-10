Wanda Nara denunció a Carmen Barbieri: "No me quita el sueño", respondió la conductora

La empresaria Wanda Nara le inició un juicio a la conductora Carmen Barbieri por el testimonio de la exempleada de la mediática en su programa y la mamá de Federico Bal respondió sin filtro: "Está todo bien, si quiere que me lleve a la Justicia. No me quita el sueño ”.

La actriz declaró en el programa LAM de América que sabían de la existencia de la mujer desde hacía tiempo y que no lo contaron. "Wanda cree que nosotros en el programa armamos una historia con la exempleada y nosotros, a través de Pampito, sabíamos hace mucho de este tema y no lo contamos".

En el mismo tono, la conductora de televisión aclaró que "si nos denuncia y si le hace bien a ella está todo bien. Iremos a la Justicia" y agregó: "No es que no me importe la Justicia, sino que siga su curso. Ni me enoja ni me pone mal y no me saca el sueño.

Wanda se enfureció cuando su exempleada habló de los malos tratos recibidos y ahora demandó judicialmente a la conductora y a todo el equipo, mientras Barbieri insistió: "No la conozco a Wanda y no me sorprende nada yo se que no estuvo nada armado".