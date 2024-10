Se confirmó el romance de Wanda Nara con L-Gante: apareció foto del primer beso

Insólito: Wanda Nara filtró quién será el próximo eliminado de Bake Off Famosos

La filtración llegó por parte del programa televisivo LAM en redes sociales, donde utilizaron su cuenta de X (ex Twitter) para publicar la imagen en cuestión. De esta manera, se pudo observar a Wanda Nara y L-Gante besándose enfrente de la basílica de Luján , algo que justo coincide con la peregrinación del sábado 5 y domingo 6 de octubre.

Ante esto, el cantante Elián Valenzuela decidió utilizar su perfil de Instagram para desmentir la situación y aseguró: "Gente esta foto es vieja, yo ayer no fui a la peregrinación". Si bien buscó explicar que no están en pareja porque no es algo actual, confirmó que en 2022 o 2023 sí sucedió esta situación con la mediática.

Por el lado de Wanda Nara, ella fue más indirecta para hablar sobre el tema: "La mejor manera de acabar con alguien que nos ha hecho mucho daño es dejar que esa persona vea en primera persona lo sabio que es el karma. Deja que viva las consecuencias de sus propios actos". Así, apuntó contra quien se encargó de filtrar la noticia en LAM.

L-Gante Wanda Nara historias respuestas beso Así respondieron L-Gante y Wanda Nara a la filtración de la foto. Capturas Instagram

Insólito: Wanda Nara filtró quién será el próximo eliminado de Bake Off Famosos

La mediática Wanda Nara confirmó quién será el próximo eliminado de Bake Off Famosos, algo que sorprendió a la audiencia de Telefe teniendo en cuenta que arruinó la próxima emisión del programa culinario.