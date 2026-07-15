La historia de La cumbia de los trapos, el himno de Yerba Brava que suena en el Mundial 2026 con cada gol de la Selección

La canción nació en 1998, pero explotó en Qatar 2022 tras los festejos de Argentina campeón del mundo. Con hits que se cantan en cada fiesta, la Selección logró instalar el éxito futbolero que hoy atraviesa géneros, hinchadas, edades y clases sociales.

"Borracho yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más" , reza la canción de Yerba Brava que acompaña a la Selección nacional en cada estadio del Mundial 2026. En la previa del choque trascendental contra Inglaterra por la semifinal, toda Argentina quiere un triunfo más para que La cumbia de los trapos vuelva a sonar.

La canción de la banda de cumbia tiene casi 30 años, pero sus términos y frases reflejan a la perfección una cultura futbolera argentina que permanece congelada . "La cumbia de los trapos nació en 1998, mucho antes de que formara parte del disco debut de la banda, Cumbia Villera, en el 2000. En ese momento el líder de Yerba Brava era Juan Carlos "El Monito" Ponce, quien también la creó", contó Tibu Ledesma, en diálogo con C5N.

Inspirada en un equipo de fútbol de zona norte, que aparece en su icónico videoclip plagado de pilusos y camisetas holgadas típicas de la época, Yerba Brava tuvo la "viveza" de escribir una letra que no necesita ser cambiada para adaptarse a los distintos equipos. Quizá solo aquella parte que suena exactamente como un cantito de cancha y que, en el Mundial, se le dedica pura y exclusivamente al equipo albiceleste: " Vamos Selección, Selección".

En ese sentido, la banda contó cómo es que a partir de esa posibilidad, La cumbia de los trapos dejó de ser únicamente una creación del grupo: " Nosotros sabemos que la canción ya no es nuestra, es de todos. Y también sabemos que no va a morir nunca, pasen los años que pasen".

Porque el tema recurre a términos muy propios de la cultura de nuestro fútbol, porque habla de ese ritual de los bombos, de trapos y también de equipos que tienen aguante y que se los sigue siempre adonde van . Así lo describe Ledesma: "La canción retrata la alegría que tenemos de ir a la cancha cada fin de semana, de que queremos ver dar la vuelta a nuestro equipo y de alentar con el corazón".

Y a pesar de que junto a Pibe Cantina, Vamos a Bailar, Cosas del amor y Naty Bum Bum, entre otros, La cumbia de los trapos es uno de los máximos éxitos de la banda desde hace más de 25 años, el boom llegó con Qatar 2022, cuando Argentina salió campeón del mundo. A pesar de haber tocado en la final de Boca vs. Fluminense por Libertadores y cuando Racing se coronó en la Sudamericana, los miembros de la banda aseguran que el pico máximo fue en la Copa del Mundo.

El día que Yerba Brava cantó en la final de la Libertadores

Además, Qatar tuvo un sabor especial. Probablemente fue uno de los primeros Mundiales en los que la presencia argentina se hizo notar muy fuerte, incluso a pesar de la enorme distancia que hay con nuestro país. Y con esto me refiero a que por primera vez se vio a un público más heterogéneo, que no incluía únicamente al futbolero que va a la cancha fin de semana tras fin de semana, lo que permitió que la música penetrara más allá del público al que le habían cantado históricamente.

Rodrigo Gallardo, cantante en la actualidad, analizó el fenómeno de que la canción haya sido cantada por la Selección: "Para nosotros fue algo impresionante que todavía no puedo creer. Se generó algo hermoso y cada vez que suena, incluso ahora en cada estadio de Estados Unidos, para nosotros es algo que no podemos dimensionar".

Ledesma, por su parte, además de agradecerle a los integrantes del equipo de Scaloni, reconoció el impacto que tuvo en sus carreras. "La cumbia de los trapos no dejó de sonar nunca, pero a partir de ahí nuestras carreras tuvieron un despegue terrible que se tradujo en mucho más trabajo, así que, además de la humildad de todos los chicos, estamos muy agradecidos por que hayan elegido nuestra canción", comentó.

Argentina campeón del mundo en Qatar 2022, el punto de inflexión de Yerba Brava Redes sociales

La cumbia de los trapos, el fenómeno que rompió el entramado social y cultural y huele a reivindicación de un género musical marginado

Casi 30 años después de su lanzamiento al mundo, el tema de Yerba Brava logró colarse en las fiestas que ya no eran únicamente "populares", sino que atravesó géneros, estratos económicos, clases sociales e hinchadas. "Hoy la canción se canta en cualquier club, vamos a cumpleaños de 15, cantamos en countries... Nos emociona cuando los nenes le ponen el nombre de su club de barrio. Hoy la canción se la adueñaron todos y nos encanta que así sea".

Y después de que emergieran distintos géneros en la música como el reggaeton y el trap, que dejaron de lado a la cumbia en Argentina pasados los 2000, este tema y que particularmente la Selección eligiera cinco temas de cumbia para la playlist oficial del Mundial, todo parece sonar como una especie de reivindicación.

Después de cada gol, en cada festejo y cada vez que la Scaloneta se queda con los tres puntos, mientras otros equipos eligen rock o pop, en las tribunas argentinas se escucha cumbia.

"Me llena de orgullo el origen de la cumbia mal llamada villera. En realidad, es una cumbia testimonial, que cuenta la vida de los barrios humildes y la gente más sencilla de Argentina en un momento muy sensible del país. Después de haber sido un género marginado y discriminado que no se podía cantar en cualquier lugar, hoy la realidad es otra y nos permite poder llegar a muchas más personas con nuestras historias", analizó Tibu Ledesma.

Rodry, por su parte, destacó el contexto favorable en el que se da esta explosión de la canción, considerando que "las cosas no son como cuando el tema vio la luz hace más de 25 años", por lo que porta "con orgullo la posibilidad de llevar la cumbia a todas partes".

Lautaro Martínez la pone en su celular para el asado de la concentración, se canta en el vestuario y en la cancha. Casi 30 años después, La cumbia de los trapos se mantiene vigente y embandera a toda una nación que deja la garganta en la cancha porque la vuelta quiere dar.

El vínculo de Yerba Brava con la Selección

Rodrigo Gallardo contó detalles del encuentro íntimo para festejar la tercera estrella: "Gracias a la popularidad de la canción, tuvimos la oportunidad de tocar en la fiesta del campeón, en el predio de AFA. Allí, obvio, intercambiamos camisetas con los jugadores, los conocimos y pudimos charlar con ellos después de haber tenido conversaciones solo en redes".

"Pasa el tiempo y recién días después podés caer en lo que acaba de pasar. Que después de tantos años elijan este tema los jugadores nos llena el alma", reflexionó Tibu Ledesma.

Entre tantos momentos que seguramente serán inolvidables para cada uno de los integrantes y si bien no quisieron dar detalles "para no quemarlos", se quedan con el recuerdo de haber hecho bailar Pibe Cantina a Thiago Almada y al Chiqui Tapia, presidente de AFA, en el escenario.

Pensando en esta tarde, si bien ni Tibu ni Rodry quisieron arriesgar resultados, desearon lo mejor para Argentina ante esta semifinal y pidieron que "el partido se desarrolle en paz, y si sale todo bien, que Argentina festeje sin violencia".