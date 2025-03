Vuelve Prison Break: Disney dio el visto bueno para una nueva temporada y confirmó el elenco de la serie

El conglomerado The Walt Disney Company dio el visto bueno para el comienzo de las filmaciones de la serie spin-off de Prison Break , la cual será producida por Hulu y se llevará a cabo dentro del mismo mundo de la original .

Con la dirección de Elgin James, la spin-off estará protagonizada por Emily Browning, Lukas Gage y Drake Rodger . Si bien estará ambientada en el mismo mundo de Prison Break, tendrá un enfoque propio y no se espera que los personajes originales regresen en esta serie , es decir Michael Scofield (Wentworth Miller) y Lincoln Burrows (Dominic Purcell).

Si bien el capítulo piloto no fue lanzado públicamente, se confirmó cuáles serán los roles de cada uno de los actores:

Emily Browning será Cassidy Collins , exsoldado convertida en funcionaria de prisiones que acepta un trabajo en una de las más peligrosas de Estados Unidos.

será , exsoldado convertida en que acepta un trabajo en una de las más peligrosas de Estados Unidos. Lukas Gage será Jackson , un político de origen adinerado en su primera campaña para el Congreso.

será , un en su primera campaña para el Congreso. Drake Rodger será Tommy, un recluso de una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos que está encarcelado hace diez años.

Lukas Gage Emily Browning Drake Rodger Prison Break Lukas Gage, Emily Browning y Drake Rodger protagonizarán la spin-off de Prison Break. Redes sociales

Con motivo del éxito de Prison Break, Fox decidió realizar una película llamada Prison Break: The Final Break (2009) y una breve spin-off con el nombre Prison Break: Proof of Innocence (2006). Así, esta será la tercera producción creada a partir de la serie original y los fanáticos estarán muy atentos para el regreso, el cual todavía no tiene fecha de estreno.

Disney sufrió la filtración del papel de Sadie Sink en Spider-Man 4: a quién interpretará

El estudio cinematográfico Marvel Studios sufrió la filtración del papel que tendrá Sadie Sink en Spider-Man 4 y se desató un escándalo contra la producción de Disney y Sony, ya que esta información debería estar clasificada para no anticipar las sorpresas de la esperada película.