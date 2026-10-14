Quién es Josefina Lynch, la nueva apuntada por haber generado la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega Tras semanas de versiones cruzadas, la farándula puso la lupa sobre la artista que habría provocado la ruptura definitiva. Agregar C5N en









La joven quedó apuntada como la tercera en discordia tras la sorpresiva separación de la pareja.

El final del matrimonio entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciado a tan solo 27 días de pasar por el Registro Civil, sumó un nuevo capítulo tras salir a la luz el nombre de Josefina Lynch. Según reveló la periodista Karina Iavícoli en el programa LAM, la joven cantante y expareja de Joaquín Levinton habría sido el verdadero detonante de la ruptura de la pareja, desplazando las versiones previas que señalaban a la escritora Mariana Marx como la tercera en discordia en esta crisis matrimonial.

La secuencia del conflicto habría estallado el viernes previo al anuncio oficial, cuando la presentadora descubrió una serie de chats comprometedores entre el músico y la artista en el contexto de unas grabaciones musicales. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, detalló Iavícoli sobre el cruce.

Pese a la explicación del hijo de Palito Ortega, quien justificó los contactos por razones laborales, el malestar se profundizó tras la publicación de imágenes que la joven subió a sus redes desde el estudio de grabación.

El clima de tensión llegó a su punto de quiebre durante el fin de semana, cuando los encuentros entre el intérprete y la cantante habrían continuado a pesar de los reclamos de la modelo. De acuerdo a la información expuesta en la televisión, esta situación llevó a que la conductora echara de la vivienda al artista el día lunes, al tiempo que remarcó la vinculación indirecta de Ana Paula Dutil en el entorno de las involucradas. Hasta la fecha, ninguno de los implicados brindó aclaraciones públicas sobre el cruce en los medios.

Quién es Josefina Lynch Josefina Lynch es una joven vocalista que irrumpió con fuerza en el centro de la escena mediática argentina a raíz de su vinculación con la traumática separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Con una incipiente carrera en el ambiente de la música y la grabación de estudio, la artista ya contaba con antecedentes de exposición en la prensa del corazón debido a su antiguo romance con Joaquín Levinton, lo que la posicionó rápidamente como una cara conocida para los portales de espectáculos.

En el ciclo televisivo SQP, la panelista Karina Iavícoli analizó el perfil de la joven artista y no dudó en trazar una sorpresiva similitud estética y actitudinal con la propia modelo y conductora. “Ella es como una Julieta Prandi en joven”, sentenció la periodista, resaltando además que la vocalista posee un talento destacado para el canto, motivo por el cual acudía con frecuencia a las instalaciones de trabajo pertenecientes al clan musical para desarrollar sus proyectos de producción. Su nombre cobró notoriedad pública luego de quedar envuelta en las versiones sobre supuestos mensajes subidos de tono detectados en el teléfono del cantante, además de haber publicado fotografías en las redes sociales desde el lugar de trabajo del músico. Tras el revuelo ocasionado, la joven optó por eliminar dicho material fotográfico de sus redes sociales justo en el momento en que comenzó el seguimiento mediático sobre su perfil virtual. Ante las reiteradas consultas de la prensa del espectáculo para obtener su descargo formal, la intérprete prefirió mantener el silencio y evitar declaraciones directas frente a los micrófonos. Sin embargo, su actividad en la red social Instagram incluyó llamativas publicaciones y gestos sugerentes que fueron interpretados de inmediato por la audiencia como una enigmática respuesta ante la repentina exposición pública.