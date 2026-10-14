El consumo privado cayó 1% interanual en septiembre y acumula 10 meses consecutivos de retroceso

La contracción acumulada entre enero y septiembre llegó al 1,3%. El consumo masivo y los servicios de recreación y turismo mostraron los mayores retrocesos.

El consumo privado volvió a caer en septiembre y acumuló diez meses consecutivos de retracción interanua l, de acuerdo con un informe de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP). El indicador registró una baja del 1% frente al mismo mes de 2025 y mantiene una tendencia negativa en el gasto de los hogares.

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El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) mostró, sin embargo, una suba del 0,5% respecto de agosto en la medición desestacionalizada. La mejora interrumpió dos meses consecutivos de caídas mensuales, aunque no alcanzó para compensar el deterioro previo. En los primeros nueve meses de 2026, el indicador acumuló una contracción del 1,3%.

El consumo masivo , que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares relevado por el estudio, cayó un 3,2% interanual en septiembre. En lo que va del año, la retracción alcanzó el 3,1%, mientras que el promedio de los últimos tres meses registró una baja del 4%.

Dentro de este segmento, el comportamiento de las carnes mostró diferencias. El consumo de carne porcina creció un 14,3% interanual en agosto y acumuló una mejora del 12% en 2026. En cambio, el consumo de carne vacuna cayó un 13,2% en ese mismo mes y completó catorce retrocesos interanuales consecutivos. Las ventas de combustibles también descendieron: registraron una baja del 3,3% interanual en septiembre y una caída acumulada del 2% en el año.

Los servicios de recreación y turismo retrocedieron un 6,4% interanual en septiembre. El sector acumuló una caída del 2,2% desde enero y promedió una contracción del 4,8% durante los últimos tres meses.

También se redujo el consumo en espacios gastronómicos. Las ventas reales en patios de comida de centros comerciales bajaron un 1,3% interanual y acumularon una merma del 5,1% en los primeros nueve meses del año. En los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, agosto había marcado la sexta caída interanual consecutiva, con una contracción del 7,1%.

En contraste con el desempeño general, los bienes durables crecieron un 3,2% interanual en septiembre y acumularon una mejora del 0,4% en lo que va de 2026. No obstante, el comportamiento fue dispar entre los distintos productos: los patentamientos de automóviles cayeron un 12,6% interanual, con seis meses consecutivos de retrocesos, mientras que los de motocicletas aumentaron un 7,1%.

Los bienes semidurables, que representan el 11,8% del gasto de los hogares, avanzaron un 4,3% interanual en septiembre y acumularon una suba del 2,6% en el año.