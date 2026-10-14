"Estoy harta de ir de mis suegros": el mensaje que leyó Julieta Prandi antes de separarse de Emanuel Ortega

El lunes se dio a conocer la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega luego de seis años de relación y apenas 27 días de casados. Horas antes del anuncio, ella, en su rol de conductora leyó al aire en su programa radial Sarasa, por La 100, el mensaje de una oyente que confesaba estar cansada de visitar a sus suegros todos los domingos, y muchos lo relacionaron con su situación personal.
"Mi lore es que estoy cansada de ir a lo de mis suegros. Son divinos y todo amorosos, pero estoy harta con mayúsculas", leyó Julieta Prandi al presentar el relato, que formaba parte del segmento de anécdotas cotidianas conocido como lore.
La oyente contaba que llevaba seis años en pareja y que no sabía cómo decirle a su novio que fuera solo a esas reuniones. "Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de qué hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy", decía el texto.
A partir de ese testimonio, sus compañeros Anabella Di Francesco y Santiago Calzarotto debatieron sobre cómo afrontar ese tipo de situaciones, y Prandi también aportó su mirada. "Sí, quiero ir al cine, no sé, cualquier cosa. Pasar el día en otro lado", expresó. La charla giró en torno al desgaste que pueden generar los compromisos familiares y la incomodidad de participar en encuentros donde no siempre hay afinidad.
Aunque se trataba de una historia enviada por una oyente, el momento cobró otra dimensión cuando se conoció la ruptura. Prandi evitó profundizar sobre las razones y dejó en claro que no volvería a hablar públicamente del tema. Marina Calabró contó en PrimiciasYa que la conductora le escribió "Gracias de corazón. Necesito aislarme y descansar", y que se ausentó de su programa para tomarse unos días de descanso.
Prandi y una historia particular.
Instagram
Cómo nació el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La historia comenzó en 2020, cuando Julieta Prandi y Emanuel Ortega empezaron a intercambiar mensajes a través de Instagram. Lo que parecía una conversación casual fue escalando hacia un romance que rápidamente tomó fuerza. Después de varias charlas virtuales, decidieron intercambiar números de teléfono y trasladar hacia esa vía el contacto, y meses más tarde confirmaron públicamente que estaban juntos.
En una entrevista con la revista Gente, la conductora recordó cómo había vivido aquellos primeros momentos. "Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno", aseguró en ese entonces, y se mostró convencida de haber encontrado a su compañero definitivo. "Siento que me enamoré para siempre", afirmó.
Lo curioso es que Julieta Prandi ya conocía al músico mucho antes de que comenzaran a hablar. Durante su adolescencia lo había visto en la novela EnAmorArte, que protagonizó junto a Celeste Cid en 2001, y reconoció que le resultaba muy atractivo. "Me parecía una bomba", confesó. Esa historia, que arrancó durante la pandemia y parecía consolidarse con el matrimonio, terminó apenas 4 semanas después de haber pasado por el Registro Civil.