Virginia Gallardo lució una microbikini con un particular detalle furor para el verano 2023

La parte de abajo es una bombacha tradicional de malla con el mismo diseño cómodo para nadar en la playa. Completó el look con unos anteojos de sol y el pelo completamente mojado luego de haberse tirado hacia el mar.

“Los problemas y yo, secuencia de cómo se enfrentan las dificultades del destino. Soy fuerte porque los nervios me alteran, pero no me traicionan. Mis metas se dificultan, pero no las cambio, la ola me arrastra, pero no me ahoga… solo me despeina un poco. Le he tomado la medida a la vida y estoy dispuesta a conquistarla ¿Y vos?”, escribió en el posteo en el que se ve cayéndose y volviendo a levantarse.

Flor Peña lució una microbikini naranja que será furor en el verano 2023

La conductora Florencia Peña compartió en sus redes sociales una imagen en la que está disfrutando de las temperaturas altas con una microbikini anaranjada que resultó ser una de las tendencias de la temporada.

La parte de arriba tiene el corte tradicional en forma de triángulo con tiras gruesas que se atan a los costados y alrededor del cuello. La tela tiene un sutil push up en la parte delantera. Mientras que la parte inferior es similar a la de arriba y se ata a los costados.