Viral: María Becerra relató la odisea de sus shows en River en un reconocido talk show estadounidense

Al momento de entrar en los detalles, la cantante oriunda de Quilmes señaló: "El primero empezamos 2 horas más tarde por la lluvia, estaba todo lleno de agua. Cuando empezó el show, la luz se cortó y el generador también. Estuve llorando en los camerinos, era el show más importante de mi vida".

María Becerra The Kelly Clarkson Show

"La primera media hora la gente me apoyaba, pero después empezaron a insultar. Fueron 2 horas y luego salí como una diva. El segundo día, los fuegos artificiales explotaron dentro del container. Hubo un incendio y no se lastimó nadie, pero fue tan estresante", concluyó Becerra. Además, agradeció por esta situación en la que nadie tuvo que ser atendido por un médico.

