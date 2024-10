María Becerra visitará un exitoso programa de Estados Unidos junto a una estrella de Hollywood: cuándo y dónde verlo

La cantante María Becerra fue invitada al programa The Kelly Clarkson Show y compartirá el estudio con el actor estadounidense Stanley Tucci , reconocido por su trabajo en El diablo viste a la moda, Capitán América: el primer vengador y la franquicia de Los juegos del hambre.

En la previa a sus nueve shows en el país norteamericano, María Becerra será parte de The Kelly Clarkson Show , un programa de entrevistas de la cadena NBCUniversal. Esta noticia se confirmó a través de la cuenta de Instagram del ciclo, donde confirmaron todos los invitados para la semana y revelaron que la argentina estará el jueves 17 de octubre junto a Stanley Tucci .

De igual manera, es importante remarcar que el mano a mano de Kelly Clarkson será con el actor, mientras que la artista oriunda de Quilmes hará su aparición en la segunda parte del programa. Allí, cantará su tema IMAN (Two Of Us), la cual se lanzó en mayo y tuvo un notorio éxito a nivel mundial.

María Becerra The Kelly Clarkson Show María Becerra compartirá el estudio con el exitoso Stanley Tucci. Instagram (@kellyclarksonshow)

Por el lado de la transmisión en vivo, la cadena NBC no existe en Argentina, de forma que la emisión diaria a las 10 de la mañana no se puede ver por televisión. Así, se debe ingresar al canal de YouTube del programa (youtube.com/@kellyclarksonshow), donde en caso de no existir un directo, al menos subirán el corte de la participación de María Becerra.

Cuáles son los shows de María Becerra en Estados Unidos

En el marco del World Tour 24 de María Becerra, la cantante argentina dará múltiples recitales por Estados Unidos y sus fanáticos la esperan eufóricos en diferentes ciudades, aunque todavía quedan entradas disponibles en su sitio web oficial (mariabecerraoficial.com). A continuación, todos sus shows:

18 de octubre: Boston .

. 20 de octubre: Nueva York .

. 24 de octubre: Los Ángeles .

. 25 de octubre: San Diego .

. 26 de octubre: Miami .

. 27 de octubre: San Francisco .

. 30 de octubre: Dallas .

. 31 de octubre: San Antonio .

. 2 de noviembre: Houston.