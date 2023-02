Video: Tini Stoessel sufrió un incidente en México y la obligaron a guardar reposo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

“No pude salir porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá. Estuve recuperándome, quedé muy mareada”, contó desde la camioneta luego de una de las pruebas de sonido. Sin embargo, después aclaro que después se sintió “súper bien” aunque no le encontró el motivo.

La cantante anunció en las últimas semanas que su disco será lanzado el 17 de febrero y se llamará Cupido. Ya presentó canciones como “Muñecas” con la participación de La Joaqui y Steve Aoki

Tini Stoessel y el consejo a De Paul en pleno Mundial de Qatar que le cambió la cabeza

El futbolista Rodrigo De Paul confesó cuál fue el consejo que le dio su novia Tini Stoessel en medio del Mundial Qatar 2022 cuando le confirmaron que tenía una lesión y que, si se arriesgaba, podría romperse y perder todo el certamen. “Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico”.

Aseguró que la respuesta de la artista es que haga lo que sienta: “Una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. Si me rompía, no me iba a arrepentir. Creo que me iba a arrepentir en la situación de no hacerlo hecho, de no arriesgar”.