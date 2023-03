Video: el casting de un joven para Gran Hermano 2023 que se hizo viral en redes

En esta ocasión, un joven de 24 años compartió su video y recibió más de 1 millón de reproducciones por la viralización que consiguió. Este comienza así: "Me presento, mi nombre es Franco Propato, aunque todo el mundo me dice Propa... va, los cuatro amigos que tengo . Primero que nada les voy a decir que es muy difícil hablarle a una cámara tratando de decir cosas buenas mías cuando cosas buenas mías no hay ".

Siguiendo con esta forma cómica de referirse a sí mismo, Propato reveló: "Vivo en Lomas del Mirador, tengo 24 años, estudio actuación, por lo menos hasta el momento de esta grabación. Capaz cuando ustedes lo vean, yo ya lo abandoné como todo lo que hago en esta vida. Mi vida está en veremos, no sé qué hacer, no me siento para nada bien, tengo 24 años y no hice un carajo". Todo esto fue lo que llamó la atención del público, ya que su propia descripción es muy particular.

"Siento que necesito hacer algo importante y trascendental antes de quedarme pelado, porque tengo unas entradas que dan miedo. Qué mejor que hacerlo con el sueño de mi vida que es entrar a esa casa. Desde que tengo uso de razón que quiero estar en esa casa", remarcó. Todo esto genera que la gente se sienta identificada con él.

Gran Hermano 2023 casting Franco Propato Su video recibió muchas interacciones gracias a un hilo de castings de Gran Hermano 2023. Twitter

En cuanto a los millones para el ganador, aseguró: "El premio no me interesa para nada, obviamente que es un montón de guita, pero yo se lo regalaría a mis viejos para devolverles un poco de todo lo que hicieron por mí y hacen, porque me siguen manteniendo".

Con esta introducción sobre sus parientes, Franco Propato explicó: "Mi familia es de clase media y muy conservadora. Menos yo, ahí trabajan todos. Ellos confiaron en mí para ser la salvación de la familia: el fútbol fracasé, estudios fracasé, todo un desastre y ya se están mirando de reojo entre ellos". Toda esta descripción generó que diferentes cuentas de Twitter interactúen por las similitudes que encontraron con él.

"Soy lo que ven, un tipo genuino, honesto, con baja autoestima, hiperactivo, muy molesto, soy muy buena persona, nunca tuve novia, por lo cual mi familia ya debe pensar que soy virgen u homosexual", continuó con un sorpresivo carisma.

Para finalizar, le dejó un mensaje a la producción de Gran Hermano 2023: "Tengo muchas cosas más que contarles, pero lo único que les puedo aseverar es que ninguno de los que se va a presentar tiene las ganas de estar en la casa que tengo yo, así que espero que me llamen y se suban a la 'Propaneta'". Con todo esto, los internautas piden por su convocatoria para el reality show.