Por qué la Selección argentina juega con un brazalete negro contra Suiza en el Mundial 2026

Durante el partido de Argentina ante Suiza por el pase a las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina lucen un brazalete negro en sus brazos derechos.
La Selección Argentina salió a la cancha en Miami para disputar los cuartos de final con un detalle en su indumentaria que llamó la atención de los hinchas y autorizado por la FIFA.
Durante el partido de Argentina ante Suiza por el pase a las semifinales del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina lucen un brazalete negro en sus brazos derechos.
El equipo del capitán Lionel Messi decidió salir a la cancha en Miami con un homenaje histórico autorizado por la FIFA debido al fallecimiento de Antonio Rattín, quien jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.
Apodado "El Rata", el exfutbolista fue un símbolo absoluto de la identidad y el temperamento del fútbol argentino. En la edición de 1966 protagonizó una de las escenas más icónicas de la historia de las Copas del Mundo: tras ser expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en los cuartos de final.
Rattín se negó a salir de la cancha durante más de 10 minutos pidiendo un traductor y, al retirarse, rompió el banderín del córner que llevaba la bandera británica. Como consecuencia, la FIFA a implementar el uso de las tarjetas amarillas y rojas a partir de México 1970.
Además del luto por el histórico mediocampista argentino, la antesala del encuentro en Miami contó con un minuto de silencio en memoria del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien también falleció recientemente tras haber disputado esta Copa del Mundo. Adams jugó tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, ante México, República Checa y Corea del Sur. Estaba casado y tenía una hija. Era considerado uno de los talentos más brillantes del fútbol sudafricano.