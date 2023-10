Una vidente reveló que el estudio de Intrusos está embrujado: "Hay energía..."

intrusos

Acentuando su punto de vista, explicó: "que "hay una brujería, son choques de egos. Hay que armonizar el lugar, Florencia sola no va a lograr todo". Y agregó que esta mala vibra "puede generar ataques de pánico, dolores de estómago, de espalda...".

Por último, aclaró que "la energía está buscando de quien puede alimentarse" y que "van a haber cambios en el equipo y ya está definido. En estos días no vamos a enterar".

Qué pasó en Intrusos: fuertes cruces entre panelistas y despedidas de figuras

El lunes se vivó un tenso momento en el aire de Intrusos, luego de que Marcela Tauro quisiera abandonar el programa en vivo por una discusión en el panel. Es que la periodista se molestó con Laura Ubfal por haber desmentido a Karina Iavícoli y por el hecho Flor de la V tuvo que pedir disculpas.

El conflicto se desató cuando Ubfal dio detalles del festejo del cumpleaños de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana. Cuando de pronto Iavícoli interrumpió a la periodista para aclarar: "Esa información la traje yo, perdoname Laurita".

En ese contexto, Flor recordó que las dos periodistas habían informado el viernes algo en relación a la fiesta que se terminó confirmando en la semana, por lo que ninguna de las dos había desinformado.

"Aunque parecía que no era posible, el domingo se hizo el festejo en la casa de Gegé. Nicole puso una foto con sus hijas y su pareja en el estado de WhatsApp", agregó Karina.

Pero luego de eso, Marcela Tauro se metió en el debate y aseguró: "Perdón, tenía razón Karina Iavícoli, hubo un reencuentro además del que pasó el domingo. Me parece bien decirlo, porque la otra vez decían: ‘No hubo, no hubo’", haciendo referencia a una reunión que ocurrió entre Nicole y su hija en el día de su cumpleaños.

Pero rápidamente Laura contestó: "No hubo (reencuentro) el miércoles, lo que dijo Karina fue el jueves cuando yo ya no estaba". A lo que Tauro ratificó su postura: "Fue feo lo que pasó el otro día, las dos tenían información y buena información".

Luego se desató una terrible confrontación entre las panelistas. "¿Cómo terminó el programa?", le preguntó Ubfal. "Vos la desmentiste (a Karina)", le contestó Tauro. "No la desmentí", explicó Laura. "Ahora tenemos las fotos y está bueno eso", agregó Marcela.

En ese momento, Guido Záffora comentó que había hablado la modelo y le había dicho que desde hace unos 20 días comenzó una revinculación con la adolescente. Por este motivo, pudieron hacer la celebración en la casa de Gegé. Tras ese comentario, Ubfal dijo: "Eso lo contamos acá". Fue en ese momento que Marcela Tauro se levantó de su silla y amagó con irse del estudio.

"Bueno chicos, yo me retiro. Evidentemente yo escucho mal. Chau, hasta luego. Me molesta que me tomen de tonta. Me parece que tenemos que ser buenos compañeros por empezar, discúlpenme, somos todos gente grande" dijo la periodista. Minutos después, reveló que "Karina fue ninguneada".

La expanelista de GH le retrucó: "¿Vos escuchaste a Marina Calabró?". A lo que Marcela Tauro, le respondió: "No nena, yo estoy acá, no puedo estar escuchando a Marina". "Ella escuchó todo lo contrario de lo que vos escuchaste y salió a defenderme contra Karina. Quiere decir que a lo mejor la que escuchaste mal fuiste vos", aseguró Ubfal.

"Vos acá desmentiste a una compañera", le reprochó Tauro. "Porque tenía la información", le dijo su colega. "Pero mirá los programas", le pidió la periodista. Acto seguido, Flor de la V las interrumpió y advirtió: "Son todos periodistas muy buenos, profesionales. Lo que importa es el respeto de cada persona, el trabajo individual".

Tauro siguió la discusión: "¿Vos te acordás lo que dijiste?", a lo que Laura le dijo: "Te voy a pasar el audio de Marina Calabró". "Pero, ¡qué me importa Marina!", le contestó Marcela, furiosa. "Ella entendió que Karina era la mala compañera y no yo", argumentó la expanelista de GH. "¿Vos no hacés un mea culpa?", le consultó su compañera.

Al final del programa, Flor de la V tomó la palabra y se despidió del programa: "Cada uno tiene su información, se comprobó lo que dijeron, todos tienen buenas fuentes. Lo más importante es el público que nos elige, que nos ve, le llevamos información. Me parece que hay cosas que las tenemos que charlar entre nosotros. Lamento que hayan vivido esta situación", concluyó.