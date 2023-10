Yanina Latorre aseguró que Flor de la V quiere echar a Marcela Tauro: qué se lo impide

La conductora de Intrusos, Flor de la V, no tiene buena relación con sus panelistas , según reveló Yanina Latorre en su programa de radio en El Observador. Pero ahora la guerra es con Marcela Tauro y aseguran que su intención es que no trabajen más juntas.

Las rispideces en su relación son reales. “Ellas todavía no lo dicen, pero entre Tauro y ella está todo mal ”, aseguró Latorre sobre la relación entre ambas. Fue entonces que reveló que desean no trabajar más en el mismo lugar, pero hay algo que se los impide.

"Pensá que ella no tiene poder para echar a Tauro. Tauro tiene como, no sé, 30 años en el canal. A Nancy Duré le fue más fácil y con Lucas (Bertero) sostiene, yo estoy repitiendo lo que contó Lucas, las palabras de Lucas, que ella habría pedido de no estar más", agregó.

Esto indica que, producto de la experiencia y la trayectoria que tiene Tauro en América, no sería fácil dejarla atrás. ¿Cómo quedará el vínculo?

Cinthia Fernández destrozó a Flor de la V: "A mí me mandó a echar y fingió demencia"

Luego de las declaraciones de Lucas Bertero sobre Florencia de la V, Cinthia Fernández salió a respaldarlo y reveló que la conductora de Intrusos también llamó a Gerardo Sofovich para hacerla echar de un elenco cuando recién empezaba su carrera. “Después fingió demencia”, indicó.

Cinthia Fernández Flor de la V Redes sociales

Por eso, Fernández se refirió a su experiencia: "Ella a mí me mandó a echar. Gerardo Sofovich murió y no puede dar fe de esto, pero yo cuando yo estaba seleccionada para hacer el Champange de Córdoba, ella levantó el teléfono para decir 'a esta no la quiero'. Me llamó el propio Gerardo y me lo contó".