Una serie de un videojuego que marcó la historia estrenó su segunda temporada en Netflix y es tendencia: de cuál se trata

La segunda temporada de una famosa producción se estrena en la N roja y sigue siendo la más esperada por los fanáticos de League of Legends. Sinopsis y tráiler.

Después de tres años de espera, se estrenó en Netflix la segunda temporada de una serie de un videojuego que marcó la historia y es tendencia . Frente a la enorme expectativa entre los fanáticos de League of Legends y los seguidores de la serie animada de Riot Games, el lanzamiento marca un momento clave en la historia de la franquicia. ¿De cuál hablamos?

De qué se trata Arcane: League of Legends, la serie sobre el ya histórico videojuego que es lo más visto de Netflix

Según Riot Games, la entrega representa una puerta de entrada a nuevas audiencias que tal vez no estén familiarizadas con el videojuego. La narrativa fue fundamental para expandir la franquicia de League of Legends más allá del ámbito gamer, introduciendo el universo de Runaterra a usuarios que quizás nunca habían jugado al videojuego o que no estaban familiarizadas con sus personajes. La propuesta contribuyó al desarrollo de una narrativa más accesible y mostró el potencial de los videojuegos como fuentes de historias complejas y resonantes.