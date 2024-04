Una participante destruyó a la producción de Gran Hermano y acusó ser perjudicada

El domingo fueron sacando gente hasta que quedó el duelo entre Catalina y Juliana, pero esto enojó a la médica porque considera que la perjudican. "Le cagaron la estrategia a toda la casa básicamente", expresó.

Catalina Gran Hermano Redes sociales

"La estrategia de la casa era meter gente fuerte a placa para que la gente afuera vote. Al sacar a toda la gente y quedar Furia y yo, son 24 horas de que la gente, por ejemplo, de Zoe, ya no vota a Juliana", indicó.

Y sentenció: "¿La estrategia cuál era? Meter gente fuerte para que toda esa gente vote a alguien. ¿Qué pasó? Se logró hasta cierto punto. Ahora queda un día más donde los furiosos me van a cagar a votos, entonces lo que hay que seguir haciendo campaña, como a ustedes se les cante. No es por mí o no por mí, saben que me chup... un huevo".

Nuevo romance en Gran Hermano 2023: una de las mujeres estaría enamorada de Manzana

La participante Virginia Demo reveló que Paloma Méndez está muy interesada en Federico "Manzana" Farías de forma romántica en Gran Hermano 2023, algo que no pasó por alto en redes sociales y fue viral rápidamente.

Federico Farías Manzana Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Mientras se encontraba haciendo ejercicio, Virginia aprovechó para conversar con Manzana y allí fue la confesión. "Palo está claro que algo le pasa... Es muy evidente que algo le pasa con vos. Se te pega como un abrojo. En la fiesta se te pegó, se te sentó ahí. Está todo el tiempo haciéndote caritas. Lo que te quiero decir es que si a vos también te pasa algo, está todo bien boludo...", señaló Demo.

Ante estas palabras, el tucumano rápidamente se sonrojó y le aclaró a la participante de Gran Hermano 2023 que él está lejos de compartir esos mismos sentimientos: "¿Pero qué me va a pasar a mí? ¿Vos estás escuchando lo que estás diciendo?". Así, se mantuvo fiel a su novia Luciana Macías, quien entró a visitarlo con El Congelados.