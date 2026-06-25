Una famosa reveló el insólito castigo que aplica si su pareja llega tarde: "Que duerma en..." La modelo Mery del Cerro contó cuáles son las claves para mantener su matrimonio con Meme Bouquet, con quien lleva varios años de relación y formó una familia. Sin embargo, una regla familiar descolocó a las redes sociales. Agregar C5N en









Mery del Cerro sorprendió con su condición.

Aunque suele mantener su vida privada lejos de los medios, Mery del Cerro hizo una excepción y habló sobre su relación con su marido, Meme Bouquet, con quien lleva años en pareja y formó una familia. Durante una entrevista, reveló el insólito castigo que le aplica llega tarde a la casa y causó sorpresa en el piso.

Todo comenzó cuando en la mesa de Vuelta y Media, en Urbana Play, estaban conversando sobre cuáles son las condiciones a la hora de elegir una pareja para toda la vida. Ahí la modelo tomó la palabra y su respuesta generó una ola de comentarios en redes. "Yo digo que no me aparezca en zunga, en la playa. Que tenga amigos de infancia, de colegio. Que no sea rata", empezó diciendo entre risas.

Tras esa confesión, la actriz profundizó en la relación que mantiene hace más de una década con el DJ y reveló la condición que impone cuando su marido sale de fiesta. "Y después, si llega tarde a casa por una comida o lo que sea, que duerma en otro lado", dijo en el mismo tono divertido.

View this post on Instagram Ante la insólita regla familiar, Sebastián Wainraich interrumpió: "Fuerte, pará. Pará. Ah, ¿que duerma en el sillón, decís?", preguntó. Lejos de parecerle una fatalidad, la modelo explicó: "Que duerma en casa, claro, pero que no me despierte. Porque si entra al cuarto a las 3 y yo me tengo que levantar a las 7 para llevar a las chicas al colegio, me matás", y continuó: "Siento que nadie habla de eso, pero está bien. Si yo me voy a dormir a las 11 y él se viene a dormir a las 2, me matás".

La reacción de los usuarios que no se la dejaron pasar El video se hizo viral y generó comentarios divididos entre los usuarios. "Qué baja está la vara, che", escribió una seguidora. En ese sentido, muchos cuestionaron a Del Cerro sin piedad: "¿Por qué naturaliza llevar a las nenas a las 7 y que el otro llegue a las 3?", "¿Por qué él sale de joda y vos llevás las nenas al colegio?", "Yo prefiero que me despierte y saber a qué hora llega", fueron otras de las reacciones que dejaron plasmadas los seguidores del programa.