La impresionante transformación de Charlotte Caniggia: el antes y el después

charlotte caniggia antes despues.jfif

Actualmente, la mediática realiza viajes frecuentes a diferentes partes del mundo, aunque no abandona su trabajo, ya que hace colaboraciones con diferentes marcas relacionadas al mundo de la moda y belleza. Además, de vez en cuando su nombre aparece en los medios por conflictos relacionados a su familia, principalmente su hermano Alex.

Charlotte Caniggia contó cómo fue la crianza de sus padres: "Estrictos"

En una entrevista reciente, Caniggia reveló cómo fue la crianza de sus padres, Claudio Paul y Mariana Nannis. En ese sentido, confesó que tanto con ella como con Alex, "fueron unos padres muy estrictos".

Mariana Nannis Claudio Paul Caniggia Redes sociales

“A mí no me dejaban salir al boliche imagínate. A los 16 yo ya quería irme de joda y no me dejaban. No me dejaban, tenía que estar mintiendo, escondiendo la ropa, yéndome a casas de amigas, todo un tema”, se sinceró en un programa de El Nueve.

Luego, concluyó: “Mis papás eran bastante estrictos, no me dejaban hacer nada, ni ir a ningún lado. Tuve novio a los 17 y quería ir a verlo a Londres y no me dejaban. Nunca me dejaban ir a dormir a lo de un novio, mi mamá no quería a ningún novio. Todo un quilombo. Cuando empecé a ganar mi plata, me fui. Me fui muy chiquita de mi casa”.