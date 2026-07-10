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Floppy Tesouro reveló que un jugador de la Selección argentina que está en el Mundial le manda mensajes

La modelo le contó a Pampita que el futbolista le reacciona las historias con aplausos. “No vamos a decir nada para no desconcentrar a nadie", aclaró.

¿Quién le escribe a Floppy Tesouro?

¿Quién le escribe a Floppy Tesouro?

Floppy Tesouro contó que un futbolista de la Selección argentina reaccionó a una de sus historias de Instagram, pero aclaró que el intercambio no pasó de esa interacción y aprovechó para hablar de su postura frente a los hombres que están en pareja.

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Me reaccionó la historia un futbolista de la Selección!", reveló Tesouro. Sorprendida por la confesión, Pampita de Infobae le consultó: "¿A Floppy Tesouro le escribió un futbolista de la Selección por Instagram...?".

La modelo explicó que no interpretó ese gesto como un intento de acercamiento y buscó una explicación. "Capaz que es de buena onda, claro", señaló. Además, remarcó que no mantiene vínculos con hombres comprometidos: "No hay manera de que yo toque a un hombre casado. Y habiendo tantos hombres, ¿por qué te tenés que meter con uno casado?".

La opinión de Floppy Tesouro sobre los hombres casados que escriben a famosas

En ese sentido, Tesouro sostuvo que nunca iniciaría una relación con alguien que tenga familia. "¿Bajo qué concepto te puede atraer un hombre de familia? No la veo, no la haría y no me gusta que lo hagan", afirmó durante la entrevista.

Por último, opinó sobre las personas que mantienen vínculos con quienes ya están en pareja. "Y me parece que hay mujeres que les da morbo salir con alguien que está en pareja, porque si no... no entiendo. O sea, algo les tiene que pasar interiormente, pero yo veo un tipo casado ¡y para mí ya tiene bombacha!", concluyó.

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