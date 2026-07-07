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8 de julio de 2026 Inicio

El astrólogo que acertó el resultado ante Egipto vaticinó cómo le irá a la Selección en cuartos de final

Juan Cruz Sirius, quien pronosticó la clasificación argentina ante el equipo africano en un partido "parejo o trabajoso", precisó cómo le irá al conjunto albiceleste en la próxima ronda.

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La Selección argentina va por Suiza en cuartos de final. 

La Selección argentina va por Suiza en cuartos de final. 

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Las predicciones de Juan Cruz Sirius volvieron a ganar repercusión después de un nuevo acierto en el Mundial 2026. El astrólogo, que había anticipado la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022 y también acertó el resultado frente a Cabo Verde en los 16avos de final, volvió a atinar el desenlace del encuentro ante Egipto y anticipó cómo le irá a la Scaloneta en los cuartos de final ante Suiza.

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En la previa del cruce por los octavos, Sirius sostuvo que Argentina conseguiría la clasificación en un partido "parejo o trabajoso" y hasta estuvo muy cerca de acertar los momentos exactos en los que llegarían los goles del equipo de Lionel Scaloni. Tras la épica remontada por 3-2, muchos usuarios volvieron a compartir sus publicaciones en las redes sociales.

Sin embargo, el pronóstico que ahora concentra la atención está relacionado con los cuartos de final. En un análisis astrológico publicado en abril en su blog personal, el especialista aseguró que "Argentina estará entre los semifinalistas, con buenas posibilidades de estar entre los 3 primeros", predicción que implica dejar en el camino a Suiza, su próximo rival.

En ese trabajo, realizado antes del inicio de la Copa del Mundo, Sirius aclaró que veía algunos aspectos de tensión que no le "gustan" y no le "permiten ser más contundente" al momento de pronosticar al ganador del certamen. Por ese motivo evitó anticipar un campeón, pero sostuvo que el equipo argentino volvería a pelear por el título hasta las últimas instancias del certamen.

La prensa internacional se rindió ante la remontada de la Selección argentina

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 ocupó las portadas de los principales medios deportivos del mundo. La remontada 3-2 frente a Egipto, después de estar dos goles abajo hasta los últimos minutos, fue definida con calificativos como "remontada faraónica", "milagro argentino" y una de las gestas más impactantes de la Copa del Mundo.

En España, los diarios dedicaron elogios al equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, a Lionel Messi. As tituló "Dios ha resucitado" y aseguró que el desenlace ya forma parte de la historia de los Mundiales, mientras que Marca destacó el carácter "faraónico" del triunfo. En tanto, Mundo Deportivo y Sport hicieron foco en las lágrimas del capitán tras el pitazo final y en su decisiva influencia sobre el seleccionado.

La repercusión también alcanzó al resto de Europa. L'Equipe calificó el resultado como el "milagro argentino", Bild apeló a un juego de palabras para hablar de la "locura de Messi" y La Gazzetta dello Sport resumió la reacción albiceleste con una frase contundente: "Argentina estaba muerta y Messi la resucitó", en alusión a los tres goles convertidos en apenas trece minutos.

En América, Globoesporte describió el triunfo como un paso "del infierno al cielo", mientras que en Estados Unidos, The New York Times y The Athletic coincidieron en que la victoria quedará entre las remontadas más memorables de la historia de los Mundiales. Del otro lado, los medios egipcios lamentaron la eliminación, aunque destacaron la entrega de su seleccionado frente al vigente campeón del mundo.

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