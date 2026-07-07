El astrólogo que acertó el resultado ante Egipto vaticinó cómo le irá a la Selección en cuartos de final Juan Cruz Sirius, quien pronosticó la clasificación argentina ante el equipo africano en un partido "parejo o trabajoso", precisó cómo le irá al conjunto albiceleste en la próxima ronda. Por Agregar C5N en









La Selección argentina va por Suiza en cuartos de final. Redes sociales

Las predicciones de Juan Cruz Sirius volvieron a ganar repercusión después de un nuevo acierto en el Mundial 2026. El astrólogo, que había anticipado la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022 y también acertó el resultado frente a Cabo Verde en los 16avos de final, volvió a atinar el desenlace del encuentro ante Egipto y anticipó cómo le irá a la Scaloneta en los cuartos de final ante Suiza.

En la previa del cruce por los octavos, Sirius sostuvo que Argentina conseguiría la clasificación en un partido "parejo o trabajoso" y hasta estuvo muy cerca de acertar los momentos exactos en los que llegarían los goles del equipo de Lionel Scaloni. Tras la épica remontada por 3-2, muchos usuarios volvieron a compartir sus publicaciones en las redes sociales.

LA ASOMBROSA PRECISIÓN DE LA ASTROLOGÍA EN "ARGENTINA-EGIPTO"



Los minutos de los goles argentinos en el tiempo señalado de mayor probabilidad astrológica de gol.



Pronostiqué triunfo sufrido de Argentina pic.twitter.com/FuL5clP5P0 — Astrologia con rigurosidad (@JuanCruzSirius) July 7, 2026 Sin embargo, el pronóstico que ahora concentra la atención está relacionado con los cuartos de final. En un análisis astrológico publicado en abril en su blog personal, el especialista aseguró que "Argentina estará entre los semifinalistas, con buenas posibilidades de estar entre los 3 primeros", predicción que implica dejar en el camino a Suiza, su próximo rival.

En ese trabajo, realizado antes del inicio de la Copa del Mundo, Sirius aclaró que veía algunos aspectos de tensión que no le "gustan" y no le "permiten ser más contundente" al momento de pronosticar al ganador del certamen. Por ese motivo evitó anticipar un campeón, pero sostuvo que el equipo argentino volvería a pelear por el título hasta las últimas instancias del certamen.

La prensa internacional se rindió ante la remontada de la Selección argentina La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 ocupó las portadas de los principales medios deportivos del mundo. La remontada 3-2 frente a Egipto, después de estar dos goles abajo hasta los últimos minutos, fue definida con calificativos como "remontada faraónica", "milagro argentino" y una de las gestas más impactantes de la Copa del Mundo.