Un inesperado grito rompió la casa de Gran Hermano 2023: "Votó a..."

Mientras todos los participantes se encontraban en el patio, se escuchó el siguiente grito: " Virginia votó a Emmanuel ". Ante esto, el cordobés no pudo ocultar su enfado y explotó en privado con Juliana. " Nunca mienten con los gritos . Forr*, vieja forr* . Ya sabía igual que me votó, bolud* ", comenzó por señalar.

Pero eso fue solo el principio de su descargo, ya que Vich no pudo ocultar toda su bronca contra la participante con más años de la casa. Vinculado al acuerdo de no votarse entre los originales, remarcó: "Se lo pasó por la chot* y después pide protección en una reunión, dale... La traición fue para todos".

Ante estas palabras, Furia se limitó a tranquilizar a Emmanuel: "Ni te calentes, ni te pelees con ella, vos por atrás. Después me parece que tenemos que tener una charlita todos". Así, la alianza entre los originales parece haber llegado a su fin y estos dos participantes tienen razón en estar enojados, ya que ella votó a Darío y Joel, mientras que él a Catalina y Florencia, respetando el acuerdo de no votarse entre los que no tenían información.

Embed URGENTE | NUEVO GRITO: "VIRGINIA VOTÓ A EMMANUEL"



Emma: "Forra, vieja forra. Ya sabía igual que me votó, boluda se lo pasó por la chota y después pide protección en una reunión"



Furia aconseja a Emma: "Ni te pelees con ella, vos por atrás"



( @Nieves__AT) #GranHermano pic.twitter.com/LFp620DEzk — TRONK (@TronkOficial) March 28, 2024

