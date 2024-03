Todos lo esperan: ¿cuándo podría volver Marcos Ginocchio a la casa de Gran Hermano?

Si bien Laura Ubfal confirmó que hubo tratativas para lograr el acuerdo con el salteño, esas reuniones aún no tuvieron sus frutos, y ahora quien dio más información sobre su posible reingreso fue Ángel De Brito.

Marcos Ginocchio Gran Hermano Captura Telefe

Gran Hermano: Marcos ¿Ginocchio volverá a la casa?

Pese a que desde la producción de Gran Hermano buscan la posibilidad de contar con la presencia del último ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, Ángel De Brito reveló si el salteño podría estar en el nuevo ciclo.

“¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Cata? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no”, afirmó el conductor de LAM.

Al mismo tiempo, remarcó que el Primo no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho, tienen muy buena relación, y que no quiere entrar a Gran Hermano. “No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa. Todo maravilloso, pero no. A futuro, si tiene ganas de entrar, capaz que vuelva, pero por ahora no”, mandó al piso la ilusión a los fanáticos que querían ver la presencia de Marcos en el programa.

“Creo que es vivo y ven como entran los demás y él no quiere”, explicó De Brito dando a entender que los regresos de sus excompañeros no fueron tan exitosos como se esperaba y agregó: “Tiene otro estilo de vida que, por ahí, mucho no lo comprenden”.