Un famoso futbolista reveló cómo le afectaron los rumores sobre su nueva novia de cara al plantel El defensor habló sobre uno de los episodios más comentados de los últimos años. También explicó cómo vivió la situación en la intimidad del vestuario. + Seguir en







El futbolista profundizó sobre cómo impactaron esas acusaciones tanto en lo personal como en el día a día dentro de Boca. Redes sociales

Lucas Blondel se refirió públicamente a los rumores que lo vinculaban con presuntas filtraciones internas durante su etapa en Boca.

El defensor expresó su malestar por las acusaciones que involucraban a su pareja, la periodista Morena Beltrán.

También aseguró que dentro del plantel siempre contó con el respaldo de sus compañeros y referentes.

El futbolista remarcó que nunca existieron conflictos internos en el vestuario por esa situación. Lucas Blondel habló recientemente sobre uno de los rumores que más repercusión generó durante su paso por Boca, relacionado con supuestas filtraciones de información del plantel hacia la prensa en medio de su relación con la periodista Morena Beltrán. El actual jugador decidió romper el silencio y explicar cómo atravesó ese momento de exposición pública.

El lateral repasó distintos aspectos de su última etapa en el club, en donde estuvo varios meses sin continuidad por lesión y decisiones técnicas y versiones mediáticas que pusieron en duda su vínculo con el grupo. En ese marco, una de las situaciones que más ruido generó fue la versión de que información interna del vestuario llegaba al exterior a través de su pareja.

Lejos de esquivar el tema, el futbolista profundizó sobre cómo impactaron esas acusaciones tanto en lo personal como en el día a día dentro de Boca, y aclaró cuál fue la postura del plantel puertas adentro frente a esa polémica.

Blondel Redes sociales Qué dijo Lucas Blondel sobre la polémica sobre su pareja cuando estaba en Boca Lucas Blondel manifestó que lo que más le afectó de toda la situación fue que las versiones involucraran directamente a Morena Beltrán. Durante su participación en La Noche de TyC Sports, expresó: “Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no es así”. Además, remarcó que nunca existieron fundamentos reales para sostener esas acusaciones y recordó que mientras tenía protagonismo en el club nadie instalaba ese tipo de rumores.

El defensor también señaló que entiende la exposición que implica jugar en una institución de la magnitud de Boca, aunque reconoció que el entorno mediático del club amplifica cualquier versión. “El mundo Boca es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente creen que pasan”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Sí me duele cuando la hacen cargo a ella”.

Morena Beltrán Lucas Blondel Redes sociales Respecto a la convivencia con el grupo, Blondel aseguró que sus compañeros nunca creyeron en esas versiones y que incluso recibió apoyo inmediato de parte de referentes del vestuario. Según contó, decidió hablar personalmente con algunos líderes del plantel para aclarar la situación y recibió tranquilidad de su parte: “Me dijeron ‘no te preocupes, no hay ningún problema que sabemos la calidad de persona que sos’”. Por último, el futbolista explicó que la polémica comenzó a tomar fuerza cuando perdió lugar dentro de la consideración deportiva, aunque insistió en que jamás fue marginado por el club. “Si fuera así me hubieran apartado del plantel”, afirmó, antes de remarcar que continuó entrenando con normalidad junto al grupo y participando de la dinámica habitual del equipo.