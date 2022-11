Un famoso cantante comenzó a seguir a La Tora de Gran Hermano y ella reaccionó: "Lo amo"

"Empecé a ver unos likes muy incisivos de La Tora hacia un famoso cantante y él la empezó a seguir en las redes sociales ayer. "Chano empezó a seguir a La Tora” arremetió Juariu en Cortá por Lozano en presencia de Lucila, quien respondió alegremente: "Lo amo, soy muy fanática”.

"¿Y qué sentiste cuando te empezó a seguir?", le preguntó la influencer. "Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta", reveló.

Según detalló Juariu, los "likes" entre ambos van y vienen. “Me encanta, me encanta”, añadió la exparticipante cuando desde el panel del programa le aconsejaban dar el primer paso y mandarle un mensaje al artista, ya que cuando le consultaron por un inercambio ella lo negó: “Encaralo vos, Tora”, lanzaron.