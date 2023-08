Un exparticipante de Gran Hermano fue víctima de un violento robo

Y agregó: "Pero bueno, le sonreímos a la vida, le tocamos el culo y empezamos a solucionar. Ahora estoy yendo al gimnasio para juntar energía y fuerza porque hoy va a ser un día de solucionar cosas".

Al final de su video, habló sobre el hecho de inseguridad que le tocó vivir. "Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me di con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de pasar", sostuvo el cordobés muy apenado.

Sin embargo, terminó el clip con un mensaje optimista: "Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Que tengan un feliz comienzo de semana y hay que sonreírle a todo como venga y como sea. Con una sonrisa se pasa todo. ¡Besos!"

Se separó otra de las parejas de Gran Hermano: "No hay nada que..."

Una ruptura más afecta a los exparticipantes de la casa de Gran Hermano y tiene que ver con la separación de Maxi y Juliana. La primera relación que se vio en el reality le puso fin a su historia. “Sigo pensando que es el amor de mi vida”, expresó.

“Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote”, expresó Juliana en un vivo de Instagram con los ojos vidriosos a punto de quebrar en llanto.

Maxi auto Redes sociales

Agregó que están tristes por el distanciamiento: “Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio”.

La pareja se había mudado hace algunos meses y tenía planes de casamiento, de hecho, en uno de los últimos programas del ciclo, Maxi se arrodilló y le pidió matrimonio a su novia. Ella dijo que sí y los proyectos continuaban.

También consideró que van a volver en un futuro y este no es el cierre definitivo: “Si Dios, el universo, o quién sea que quiera, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas”, aseguró la apodada Tini en la casa.