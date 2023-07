Confirmado: exparticipantes de Gran Hermano vuelve a entrar a la casa

Como Gran Hermano Chile no logra el rating esperado, las autoridades intentarían una jugada maestra que tiene que ver con hacer ingresar a los exparticipantes del reality de Argentina con el fin de levantar los números.

Ante esto, una de las últimas eliminadas indicó que tiene ganas de volver a ingresar. Esto se debe a que, la casa física se encuentra en Argentina y es la misma en donde vivieron los 18 participantes nacionales.

Fue Lucila, la Tora, quien citó el tuit y expresó: “@telefe lo están pidiendo”. Esto puede hacerse real ya que, según indica el rating y lo que expresó el influencer El Laucha, "fue una locura el éxito acá, pero en Chile está pasando todo lo contrario".

Coti Romero encendió las alarmas por un problema de salud: "Perdí..."

La modelo Constanza "Coti" Romero, exparticipante de Gran Hermano 2022, visitó el programa LAM y conversó con Ángel De Brito sobre su separación de Alexis "Conejo" Quiroga, revelando problemas de salud que generaron preocupación.

“Fueron problemas innecesarios que fuimos teniendo después de salir de la casa”.



“Perdí 7 kilos con la separación”.



Para finalizar, habló sobre un aspecto físico que generó incluso más preocupación: "Perdí como 7 kilos, pasé un momento re difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo". Así, aprovechó para enviar un mensaje a los televidentes en medio de un aspecto que es muy sensible.