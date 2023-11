Un amigo de Diego Maradona destrozó a Dalma por su serie: "Fue lamentable"

“Me llamaron de la serie en el año 2021 para participar, me escribió una de las productoras para grabar, yo les dije que iba a cobrar por eso y no me llamaron más, todas las plataformas te pagan y tienen un presupuesto, era un contenido para ellos y no sale de la plata de Dalma, hay una producción que te contrata y me dejaron de hablar”, inició.

Y agregó sorpresivamente: “Me enteré de que me quitó de la lista de invitados para el estreno de su serie, ella pidió que yo no vaya y la verdad no la llamé porque no es amiga mía, pero me dolió, cómo no ve a doler si cuando me llamaban estaba ahí, fui de los pocos amigos que dio la cara en el peor momento del asesinato de Diego”.

Consideró que Dalma “se olvidó de los códigos” y las expuso a ambas. “Me cuerdo cuando ella y su hermana me llamaban para saber cómo estaba Diego y hacíamos videollamada los cuatro”.

Por último, agregó: “Ella se olvidó de los amigos del padre. Yo lo conocí a Diego cuando Dalma no existía, yo las he ayudado a bajar de las escaleras. Las he tenido en brazos y me duele la verdad porque uno hizo mucho por el padre. Y no les estoy facturando nada, me dolió que me haya dejado afuera y no me haya hecho participar porque yo también fui parte de la historia, si fue por la plata me hubiesen dicho que no tenían presupuesto y no dejarme tirado ahí...”.

Dalma Maradona publicó un fuerte descargo luego de que Claudia Villafañe le gane el juicio a Diego

Como Claudia Villafañe le ganó un juicio a Diego Maradona por seis departamentos que había comprado en Miami, Dalma Maradona celebró a su madre con un importante descargo. Consideró que tuvo que “aguantarse” mucho y que era difícil “decirle que ‘no’ a papá”.

Por eso Dalma le dedicó unas palabas: "Y en el día del estreno del documental, te digo a vos que esta historia, no se podría haber contado sin vos, que siempre fuiste el pilar de esta familia. Aguantaste todo, hasta que no aguantaste más, y decidiste seguir acompañando desde otro lugar. Y sabíamos que decirle que no a papá traía sus consecuencias. Igual eso era hasta que te veía. Solo para entendidos".