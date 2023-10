Dalma Maradona publicó un fuerte descargo luego que Claudia Villafañe le gane el juicio a Diego

Orce: "Me parece tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es"

“El dinero que ella tuvo para comprar ese primer departamento, que después vendió. Maradona dijo que era todo mentira, y él tenía también mucha bronca a Jorge Taiana, la pareja de Claudia que él le decía tontín”, expresó la periodista.

maradona villafanejpg.jpg Fernando Burlando acusó a Diego Maradona de violencia de género contra Claudia Villafañe

Por eso Dalma le dedicó unas palabas: "Y en el día del estreno del documental, te digo a vos que esta historia, no se podría haber contado sin vos, que siempre fuiste el pilar de esta familia. Aguantaste todo, hasta que no aguantaste más, y decidiste seguir acompañando desde otro lugar. Y sabíamos que decirle que no a papá traía sus consecuencias. Igual eso era hasta que te veía. Solo para entendidos".

Y agregó: "Te empezaron a hacer un juicio hace ocho años y lo ganaste Tata. ¡Qué huevos, que paciencia y que amor! Que orgullo que seas mi mamá, te amo siempre Claudia. Ni se les ocurra decir que es mentira...lacras. Y los periodistas y abogados que mostraban la auditoría, payasos".

Dalma Maradona presentó La hija de Dios: "Mi papá estaría muy contento"

La actriz e hija del astro del futbol, Diego Maradona, Dalma, presentó su autobiografía donde se vieron fotos de archivo, videos, y materia inédito de su padre y la familia. En la Bombonera, la mamá de Roma y Azul remarcó emocionada: "Mi papá estaría muy contento".

Dalma junto a su familia en la Bombonera Redes Sociales

En el evento en el Estadio Alberto J. Armando se presentó el tráiler, con la presencia de Claudia Villafañe, Giannina Maradona y el hijo que tiene con el Kun Agüero, Benjamín. La hija del exjugador agradeció el acompañamiento: "LOS AMO PARA SIEMPRE! Gracias por estar, bancar y acompañar!".