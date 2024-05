TV Pública no llegó a un acuerdo para transmitir la Copa América 2024: dónde verla

La competición continental se podrá mirar en tres canales y la estación abierta del Estado no será una de ellas.

La TV Pública no llegó a un acuerdo con Paramount y Torneos, por lo que no podrá transmitir la Copa América 2024 y no existirá ninguna transmisión liberada para la población argentina.