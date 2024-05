Top 3 estadios más grandes de la Copa América 2024

La fase de grupos comenzará el 20 de junio y se extenderá hasta el 2 de julio. Los cuartos de final se disputarán del 4 al 6 de julio; las semifinales, los días 9 y 10 de julio; el partido por el tercer puesto, el 13 de julio, y la final, el 14 de julio.

Copa América Estadio Nueva Jersey En Nueva Jersey, el estadio más grande de la Copa América.

Los 3 estadios más grandes de la Copa América 2024

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

El MetLife Stadium será el estadio más grande de la Copa América, con capacidad para albergar a 82.500 espectadores. Este majestuoso recinto será el escenario, por ejemplo, del partido entre Argentina y Chile durante la fase de grupos. Además de su monumental tamaño y su importancia en la competencia, destaca también por su arquitectura vanguardista y sus comodidades de primer nivel.

Copa América Estadio Texas Texas y su estadio para 80.000 espectadores. Conmebol

AT&T Stadium, Arlington, Texas

En Texas, a pocos kilómetros de Dallas, el AT&T Stadium se erige como un coloso del fútbol. Este recinto será testigo de uno de los apasionantes partidos de cuartos de final. Con capacidad para 80.000 espectadores, se posiciona como uno de los estadios más grandes de Estados Unidos. Con su diseño vanguardista y su ambiente vibrante, garantiza una experiencia inolvidable para todos los fanáticos.

Copa América Estadio Kansas Uno de los dos estadios que aportará Kansas a la Copa América. Conmebol

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri

Kansas City es la única ciudad de Estados Unidos que contribuirá a la Copa América 2024 con dos sedes. Además del Children’s Mercy Park, la ciudad también presenta el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Si bien no está en Kansas en sí, su relevancia es innegable. Con una capacidad para 76.400 personas, no solo destaca por su capacidad impresionante, sino también por su historia rica en eventos deportivos de alto calibre.