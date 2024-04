Tuli Acosta y Georgina Rodríguez coincidieron con la moda: ¿cuál es la microbikini que las destacó?

Fanáticas de los trajes de baño, mostraron en sus redes sociales sus mejores looks para vestir sus prendas favoritas. Marcaron tendencia y sus seguidores reaccionaron.

Georgina Rodríguez y Tuli Acosta fueron noticia por sus looks vistiendo microbikinis de alto impacto. Ambas eligieron trajes de baño que se encuentran entre las novedades de la moda e impusieron su estilo para demostrar que están atentas al mundo fashionista y demostraron las claves para lucirse bajo el sol.

La esposa de Cristiano Ronaldo se mostró con un conjunto adornado con destellos que reflejan su afinidad por los detalles lujosos. La protagonista de su reality show, compartió con sus más de 58 millones de seguidores en Instagram uno de sus looks más impactantes. En una de las fotos que subió junto a su pareja, se la pudo ver vistiendo una malla fucsia , un color que se encuentra entre las máximas elecciones por parte de las famosas en todo el mundo.

Su outfit incluyó un conjunto de dos piezas con corpiño triangular simple cubierto de brillos y bombacha colaless cavada. Su look lo completó con una gorra tipo cap en azul marino que le terminó de dar su estilo.

Georgina Rodriguez microbikini cristiano ronaldo Instagram

Con más de 2,5 millones de "me gustas" y miles de elogios, demostró el alcance que tiene con sus publicaciones y la capacidad de marcar tendencia con sus looks. Georgina Rodríguez, sin dudas, sigue afianzándose como un referente de la moda y el estilo de vida de lujo.

Georgina Rodriguez microbikini Instagram

Por otro lado, Tuli Acosta sorprendió en el lanzamiento de su último videoclip llamado "Qué bendición", en donde se mostró con un look que incluyó un estilo muy audaz. En colaboración con Luck Ra, vistió un traje de baño metalizado que marcó tendencia.

En las fotos que se pueden ver en su perfil de Instagram, se la pudo ver posando sobre un auto con un conjunto en azul metalizado con detalles en rojo, un material que agrega un toque urbano y moderno a cualquier conjunto.

Tuli Acosta microbikni azul Instagram

Este fue hábilmente combinado con un minishort ultracorto en el mismo tono y material. Completó su outfit con botas negras de tacón alto y punta fina, y un maquillaje que resaltó su bronceado con un audaz delineado en negro y rosa, acompañado por su distintivo pelo dividido en dos tonos: naranja y rubio.

Esta publicación alcanzó los 250 mil "Me gusta" y recibió una gran cantidad de comentarios positivos, con elogios que incluyeron incluso una comparación con Christina Aguilera.

Tuli Acosta microbikni azul Instagram

¿Nueva moda? Cuál es la microbikini que mostró Ivana Nadal y promete ser furor el próximo verano

Ivana Nadal compartió una serie de imágenes vistiendo una microbikini que causó furor y marcó tendencia. La modelo llamó la atención desde las costas caribeñas con un traje de baño que se afirma en este 2024. Ante sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, remarcó su predilección por los diseños en colores pasteles, evidenciando su sentido de la moda y su habilidad para capturar la esencia del verano.

La influencer eligió un conjunto con colores pasteles y estampados florales para pasar la tarde bajo el sol en la playa. Las dos piezas elegidas cuentan con un balance perfecto entre tonos lila, rosa, y celeste. En cuanto al diseño, incluyeron un corpiño con molde triangular y una bombacha estilo colaless con tiras ajustables, las cuales fueron llevadas de manera innovadora al revés, demostrando su creatividad al interpretar las tendencias actuales.

Ivana Nadal microbikini Instagram

Para completar su look le agregó unos lentes de sol en marco rosa pastel y un sombrero a juego evidenciando su atento ojo para los detalles. “Gracias Dios por mostrarme en cada acto de vida que el amor es la respuesta a todo”, escribió la influencer en el texto de la publicación. Ivana Nadal no solo destaca por su estilo, sino también por sus mensajes inspiradores, y así fue que recibió miles de "me gusta" y comentarios cargados de elogios por parte de sus seguidores.

Ivana Nadal microbikini Instagram