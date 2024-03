Tuli Acosta lanzó su nuevo tema y sorprendió con un look en microbikini metalizada

La ganadora del último Bailando rindió un homenaje con su look a Christina Aguilera Redes sociales

Tuli Acosta publicó su último videoclip llamado "Qué bendición" y sorprendió con su look en el que incluyó una microbikini muy audaz . En colaboración con Luck Ra, vistió un traje de baño metalizado que marcó tendencia. La campeona del Bailando 2023, ya se incorporó en el mundo del espectáculo y empezó a conquistar el ambiente musical . La también influencer y streamer sigue diversificando su llegada y disfruta un gran presente laboral.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes que formaron parte de la grabación de este video. En estas fotos se la pudo ver posando sobre un auto. Su look se destacó con un corpiño de microbikini en azul metalizado con detalles en rojo, un material que agrega un toque urbano y moderno a cualquier conjunto.

Este fue hábilmente combinado con un minishort ultracorto en el mismo tono y material. Completó su outfit con botas negras de tacón alto y punta fina, y un maquillaje que resaltó su bronceado con un audaz delineado en negro y rosa, acompañado por su distintivo pelo dividido en dos tonos: naranja y rubio.

Tuli Acosta microbikni azul Instagram

La repercusión en las redes no se hizo esperar, con sus seguidores rápidamente elogiando tanto su nueva música como su estilo, alcanzando cerca de 250 mil "Me gusta" y recibiendo una oleada de comentarios positivos. La comparación con Christina Aguilera, especialmente por su icónico estilo en el videoclip de "Dirrty", fue inevitable, destacando la influencia de la diva pop en la estética de Tuli Acosta.

Oriana Sabatini sorprendió con su look mientras termina de ajustar los últimos preparativos de boda con Paulo Dybala. La artista brilló en el Lollapalooza con un conjunto de mini y crop top de cuero, demostrando su habilidad para fusionar tendencias. Su elección de vestuario, audaz y elegante, se llevó todas las miradas, combinando esta minifalda con la frescura del crop top off white, creando un contraste perfecto para un evento de música al aire libre.

La modelo y cantante, quien cuenta con casi 6.5 millones de seguidores en Instagram, completó su look con accesorios que potenciaron su outfit: una bandolera detallada con tachas y arandelas metálicas plateadas, junto con unos distintivos lentes de sol estilo cat eye de marco rojo. Este ensemble no solo resaltó su preferencia por la moda rockera sino que también incorporó la corbata como el accesorio destacado de la temporada, aportando un toque de originalidad a su look.

En cuanto al maquillaje, eligió tener los ojos con máscara de pestañas negra y sombras en tonalidades rosadas para la zona de los párpados. además, le agregó rubor rosado en las mejillas y un lipgloss con pigmento nude. El pelo lo ató con una cola de caballo alta y tirante con abundante gel. Quien estuvo a cargo de estos detalles fue el peluquero del momento, Mauro de Brito, el cual fue el responsable de impregnarle su estilo.

oriana sabattini look redes sociales

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar, y la publicación recibió miles de likes y elogios. Los seguidores quedaron encantados con su estilo vanguardista y la combinación de texturas y colores en su look, reafirmando su posición como ícono de moda. Además de su talento musical, Oriana Sabatini continúa estableciendo tendencias, inspirando a sus seguidores con cada aparición.

