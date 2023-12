Triste desenlace: la abuela que ganó $3 millones en Los 8 Escalones no podrá...

En diálogo con el programa televisivo Empezar el día, Alicia fue consultada por cuál será el destino del premio millonario. Ante esta consulta, la señora confesó: " Yo tengo una hija que vive en Italia y es para ir a ver a mis nietos . Los chicos sabían y no les había prometido ir conmigo, así que no sé por qué reaccionaron así ".

Pero esto no fue lo único, sino que la ganadora de Los 8 escalones agregó: "Cada vez es más difícil ir, así que era eso el destino de este dinero. El nieto que me tiró al suelo no va a viajar, no". Con estas palabras, se hizo viral en redes sociales nuevamente y muchos festejaron la noticia por la fuerte lesión que podría haber sufrido la abuela.

Embed - DE LA FELICIDAD AL SUSTO: Zoom con Alicia, la abuela que ganó 3 millones y fue tacleada por su nieto

En cuanto a su segunda presentación tras ganar $3 millones, Alicia no pudo volver a llevarse el premio, aunque se clasificó a la final por un departamento. Luego, en diálogo con el programa televisivo Poco correctos, el nieto reveló: "No la quise tirar, fui corriendo y me tropecé".