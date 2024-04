Tras su sorpresiva salida de Olga, trascendió quién podría ser el posible reemplazo de Sofi Morandi

Si bien durante el vivo del streman el humorista explicó que se debe a “problemas personales” de la actriz, luego, con LAM volvió a referirse al tema y ratificó que la artista no está atravesando por un buen momento personal y prefiere “parar la pelota”.

“Sofi está haciendo teatro y con nosotros. Pero está con un temita en Neuquén, de donde es ella, y como tenía un compromiso asumido con nosotros, le pedimos que trate que si tenía alguna otra cosa sea fuera de nuestro horario para poder construir con ella porque la queremos y admiramos mucho… pero como tenía que viajar porque está con un tema familiar nos dijo que se iba a bajar”, aclaró la situación el también músico.

En ese sentido, si bien dejó en claro que la idea del programa es seguir contando con ella, también aclaró: “Vamos a ver qué pasa. No se bajó definitivo, solo no estuvo yendo estos días. Obvio que me da incertidumbre, pero por el hecho de decir ‘bueno y ahora qué hacemos’”.

En medio de esa incertidumbre, reconoció que el puesto de Morandi es fundamental ya que ella “canta, baila, tiene cara de buena, pero es una ordinaria”. “Todo ese combo no sabemos cómo reemplazarlo. Pero bueno, todavía no sé, esperemos que no se vaya”, cerró.

Jimena Barón podría ser la posible reemplazante de Sofía Morandi en Soñé que volaba

Más allá que Migue Granados aún no dio por confirmado la salida de Sofía Morandi, en las rede sociales ya empezó a circular quién podría ser la reemplazante de la bailarina. ¿Será temporario o definitivo?

Según aseguró Polito Morena en su cuenta de X, confirmó que será la actriz y bailarina Jimena Barón quien ocupe el lugar de Morandi. “Jimena Barón se suma al equipo de Soñé que volaba en reemplazo de Sofi Morandi. ¿Les gusta?”, se preguntó.