Tras la polémica con Ricardo Darín, Moria Casán apuntó contra Mirtha Legrand: "Te la hace pasar mal"

La One fue categórica al expresar su posición respecto al programa de la conductora en la pantalla de El Trece, donde el último fin de semana el protagonista de El Eternauta se expresó y recibió el ataque del Gobierno.

Luego del revuelo generado por los comentarios de Ricardo Darín contra el Gobierno en la mesa de Mirtha Legrand , la diva Moria Casán apuntó contra la conductora y sentenció que "no hay que ir" al programa que se emite por El Trece.

Junto a Jorge Marrale , su compañero en la obra Cuestión de Género que presentan actualmente en calle Corrientes, la One brindó una nota para la señal de cable Todo Noticias donde fueron consultados por la polémica desatada luego de que el protagonista de El Eternauta haya expresado que " hay mucha gente que la está pasando muy mal " por la crisis económica y social que se vive en el país.

"Me parece que es una actitud, la que se ha tenido contra Ricardo, pésima. Y que venga de autoridades, doblemente pésima", indicó el actor para luego mostrar su preocupación: "Es un ataque que, si no se tiene cuidado, vamos a estar en problemas". "Me parece pésimo que siempre se centralice en los artistas", concluyó.

Moria Casán criticó a Mirtha Legrand

Luego, cuando llegó su turno, la exvedette fue contundente: "En conclusión, no hay que ir de Mirtha Legrand porque te hace pasar mal".

Además, lanzó entre risas, que "la queremos a Chiquita, pero todo bien". "Yo ya no voy a esos lugares", aseguró, continuando con la decisión que tomó hace tiempo y que, en el último verano, lo dejó asentado en una entrevista con el programa A la tarde.

"Escuchar huevadas yo no tengo ganas. He ido muchas veces a la mesa de Mirtha Legrand, no tengo ganas. ¿Qué vamos a hacer siempre lo mismo? No”, manifestó en diálogo con Luis Ventura.