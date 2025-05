Ricardo Darín explotó contra un tuitero que ofendió a su hermana Alejandra: "Cobarde"

En medio de la polémica por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand, y de su cruce con Luis Caputo, R icardo Darín no se privó de contestarle a un tuitero que criticó a su hermana, Alejandra , fallecida a mediados de abril.

Todo comenzó a raíz de una serie de comentarios que tuvo la publicación del medio La Nación de una noticia donde hace mención a que el actor de El Eternauta, entre otras, “habló de la 'polémica' por las empanadas” . Sobre ese tuit, un usuario mencionó a Ricardo le dice que “llora porque le dicen que dijo una huevada”. “No seas tan trolo, Darín. Un comentario no es un ataque. Victimizarse es bien de kuka” , le escribió.

Si bien el actor hizo oídos sordos no perdonó a otro comentario que apuntaba contra su hermana, fallecida en enero pasado a causa de un cáncer. “Igual que la corrupta de la hermana, debería callarse porque lo que hizo en la Asociación Argentina de Actores fue una vergüenza”, escribió otro usuario desde una cuenta llamada El capitán morgan.

“Tenés mucha suerte en que no responda semejante agresión, obviamente amparado por el anonimato. Lavate la boca antes de hablar de mi hermana, cobarde”, respondió el actor en su cuenta, lo que generó apoyo inmediato de colegas y seguidores.

Ricardo Darín X

El episodio se produjo como consecuencia del cruce entre Darín y el ministro de Economía, quien lo tildó de “nacional y popular” y descalificó sus críticas al valor de una docena de empanadas. Darín, en respuesta, calificó de “despectivo” el trato recibido y pidió más respeto.

El duro mensaje de Ricardo Darín para Javier Milei: “Mucha gente la está pasando muy mal”

El actor Ricardo Darín cuestionó las últimas medidas del gobierno de Javier Milei orientadas a “sacar los dólares del colchón”, anunciadas el jueves pasado por el ministro Luis Caputo, y aseguró que no entiende “a quién” van destinadas porque “hay mucha gente que la está pasando muy mal”.

El protagonista de El Eternauta y varios de sus compañeros de elenco estuvieron como invitados este sábado en La noche de Mirtha Legrand, y la conductora aprovechó para preguntarle cómo veía a la Argentina. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que están sacando los dólares de los colchones...”, ironizó Darín.

“El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados”, agregó. “Qué notable lo de los colchones", acotó Mirtha. "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale $48 mil”, señaló el actor.

La diva le dio la razón y reconoció que “los precios son terribles”: “No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.