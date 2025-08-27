27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

Se trata de una propuesta refrescante dentro del género de los dramas históricos, que mezcla romance, comedia y cocina, junto con actuaciones sólidas y entretenidas.

Por
¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?

Una reciente producción estrenada en Netflix combina elementos de comedia romántica, drama histórico y fantasía, ofreciendo una narrativa fresca que capturó la atención de los espectadores. ¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto y tiene a todos hablando de sus capítulos?

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

La serie sigue a Yeon Ji-yeong, una chef francesa contemporánea que, tras ganar un importante concurso culinario en París, se ve misteriosamente transportada a la dinastía Joseon. Allí, se encuentra con el Rey Lee Yi Heon, un monarca conocido tanto por su tiranía como por su refinado paladar.

Es importante destacar que la producción es meticulosa, los escenarios son palaciegos y los trajes de época y las secuencias culinarias están cuidadosamente diseñados, sumergiendo al espectador en la atmósfera de la dinastía Joseon. La dirección de Jang Tae-yoo, reconocido por su trabajo en My Love from Another Star, se refleja en la fluidez y estética visual de la serie. Además, el guion posee una interpretación carismática como Ji-yeong, aportando energía y autenticidad al personaje. Lee Chae-min, por su parte, encarna al rey Yi Heon con una mezcla de dureza y vulnerabilidad que enriquece la dinámica entre ambos. La química entre los protagonistas es evidente y mantiene el interés del espectador episodio tras episodio.

Bon appétit, majestad

Sinopsis de Bon appétit, majestad, la serie del momento en Netflix

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Bon Appétit, Majestad

Embed - Bon appétit, majestad | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Bon appétit, majestad

  • Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong: la chef protagonista que se enfrenta a los desafíos de la corte real.
  • Lee Chae-min como Rey Lee Yi Heon: el monarca tiránico con un amor por la buena cocina.
  • Kang Han-na como Kang Mok-ju: una figura clave en el palacio que juega un papel importante en la trama.
  • Choi Gwi-hwa como Príncipe Jesan: un miembro de la realeza con sus propios intereses y motivaciones.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.
play

Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

El reloj ya empezó a correr y octubre se perfila como el mes ideal para el maratón de esta serie de Netflix.
play

Bombazo de Netflix: se anunció la fecha de estreno de la segunda temporada una gran serie

Los ríos del destino una nueva miniserie que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Los ríos del destino es la serie con solo 4 episodios que te deja sin palabras en Netflix: de qué se trata

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
play

Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Es apta para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles.

Kim Kardashian reveló la mascarilla facial que tiene el beneficio que todo el mundo busca

Hace 4 minutos
Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero.

Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas

Hace 11 minutos
Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 12 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 18 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 20 minutos