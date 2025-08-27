Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos Se trata de una propuesta refrescante dentro del género de los dramas históricos, que mezcla romance, comedia y cocina, junto con actuaciones sólidas y entretenidas. Por







¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?

Una reciente producción estrenada en Netflix combina elementos de comedia romántica, drama histórico y fantasía, ofreciendo una narrativa fresca que capturó la atención de los espectadores. ¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto y tiene a todos hablando de sus capítulos?

La serie sigue a Yeon Ji-yeong, una chef francesa contemporánea que, tras ganar un importante concurso culinario en París, se ve misteriosamente transportada a la dinastía Joseon. Allí, se encuentra con el Rey Lee Yi Heon, un monarca conocido tanto por su tiranía como por su refinado paladar.

Es importante destacar que la producción es meticulosa, los escenarios son palaciegos y los trajes de época y las secuencias culinarias están cuidadosamente diseñados, sumergiendo al espectador en la atmósfera de la dinastía Joseon. La dirección de Jang Tae-yoo, reconocido por su trabajo en My Love from Another Star, se refleja en la fluidez y estética visual de la serie. Además, el guion posee una interpretación carismática como Ji-yeong, aportando energía y autenticidad al personaje. Lee Chae-min, por su parte, encarna al rey Yi Heon con una mezcla de dureza y vulnerabilidad que enriquece la dinámica entre ambos. La química entre los protagonistas es evidente y mantiene el interés del espectador episodio tras episodio.

Bon appétit, majestad Sinopsis de Bon appétit, majestad, la serie del momento en Netflix Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Bon Appétit, Majestad Embed - Bon appétit, majestad | TRÁILER OFICIAL | Netflix Reparto de Bon appétit, majestad Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong: la chef protagonista que se enfrenta a los desafíos de la corte real.

Lee Chae-min como Rey Lee Yi Heon: el monarca tiránico con un amor por la buena cocina.

Kang Han-na como Kang Mok-ju: una figura clave en el palacio que juega un papel importante en la trama.

Choi Gwi-hwa como Príncipe Jesan: un miembro de la realeza con sus propios intereses y motivaciones.