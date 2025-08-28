IR A
Giro total: revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

El protagonista de Rocky comparte obra con Dai Fernández, actriz con quien lo vincularon sentimentalmente, y en las últimas horas, la teoría tomó fuerza. ¿Qué pasó?

Luego de que todas las luces apunten a Gimena Accardi por el divorcio con Nicolás Vázquez, un dato escandaloso dio un giro: Rodrigo Lussich informó que eliminaron del elenco a Gonzalo Geber, la pareja de Dai Fernández, actriz con quien fue vinculado el protagonista de Rocky. ¿Nuevo romance?

Nico Vázquez subió un video entrenando.
Nico Vázquez publicó un video en modo soltero tras la separación de Gimena Accardi

Durante semanas, las redes sociales apuntaron contra Accardi, quien confirmó en Olga que fue infiel: “Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó […] Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver”.

Sin embargo, en las últimas horas, el conductor de Intrusos, Lussich, reveló: “En la foto original que hacen del elenco cuando hicieron las primeras lecturas estaba Gonzalo Geber y algo pasó que un día no estuvo más”.

Dai Fernández y Nico Vázquez

“El que se quiso separar es Gonzalo, él es el que tenía toda la sospecha de esta historia, en realidad. Siete años de pareja. Le pregunté hoy a Gonzalo por qué se había separado de la protagonista de Rocky, que es a la que vinculan con Nico Vázquez”, indicó en el programa de América.

A que Geber contestó: “Me dijo ‘Entiendo por dónde viene tu mensaje, pero sinceramente no estoy de ánimo para hablar, vos me conocés y sabés que soy muy reservado’”. ¿Confirmación en puerta?

Nico Vázquez dejó atrás la infidelidad de Gimena Accardi: el video que se viralizó tras la separación

El actor Nico Vázquez continúa en pleno duelo luego de la separación de Gimena Accardi, su pareja durante 18 años, y se mostró por primera vez solo en su nueva versión completamente soltero, a través de un video que se hizo viral y se llenó de comentarios.

Si bien, la ruptura se dio a conocer hace meses, el divorcio fue firmado hace algunos días de manera oficial. En el medio, Accardi habló en Olga y confirmó que le fue infiel a Vázquez durante su matrimonio con una persona, la cual no quiso revelar el nombre.

“Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó […] Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver”, había revelado.

Luego de esto, se empezaron a generar especulaciones sobre posibles terceros en discordia y el mayor apuntado es Andrés Gil. Ante esto, Nico Vázquez comenzó a mostrarse cabizbajo, triste y sin muchas palabras.

Sin embargo, en las últimas horas, un video del actor en pleno entrenamiento dio la pauta de lo que todos esperaban: está completamente soltero. “Ya empezó con su nuevo mood”, “Confirmadísima la soltería”, “Es el soltero promedio”, indicaron algunos mensajes en redes.

