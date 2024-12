Tini Stoessel confirmó su regreso a los escenarios: "No es menor comunicar que..."

En diálogo con Susana Giménez en Telefe, Tini Stoessel comenzó por explicar: " Me tomé bastante tiempo para pensar . Fue importante para mí tomarme un tiempo para poder volver a cantar arriba de un escenario . Era algo que yo necesitaba". Con estas palabras, el público entendió que iba camino a revelar la esperada noticia.

"Después de mucha terapia y tiempo para mí, para mí el 2023 y 2024 fueron muy importantes. Y me alegra un montón y no es menor para mí comunicar que vuelvo el año que viene a subirme arriba de un escenario", confesó la cantante. Esto generó la explosión de la tribuna y la artista no tardó en mostrarse feliz por el cariño.

Luego, con respecto a las sedes, Tini Stoessel no quiso contar dónde va a presentarse, sino que explicó que lo dirá después en sus redes sociales. Así, sus fans se dirigieron a su sitio web oficial y se encontraron con una sorpresa que rápidamente fue viral.

Tini Stoessel vuelve a los escenarios: dónde va a presentarse

En el sitio web oficial de Tini Stoessel (tinistoessel.com), apareció un video con su logo sobre el estadio Monumental de River Plate, por lo que la cantante va a presentarse en la sede más grande de Argentina.

SE ACTUALIZÓ https://t.co/6iEyE8f8s6 Y APARECE ESTE VIDEO EHH pic.twitter.com/Z3W6CzTwPo — rodrigo (@rodrigoxtini) December 8, 2024

De igual manera, se deberá esperar para conocer todos los detalles sobre sus presentaciones, datos como cuántas funciones dará y en qué fechas.